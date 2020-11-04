Зутис: "Это был мой последний бой в ринге"

Скандальный латвийский боксёр Кристап Зутис принял решение больше не выходить на боксёрский ринг. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.
В минувшие выходные поединок Кристапа Зутиса и Никиты Смирнова в рамках турнира LNK Fight Night 17 превратился в настоящий фарс - оба боксёра принялись выяснять отношения прямо в ринге, игнорируя правила бокса.
"Это был мой последний бой в ринге. Я принял решение больше не боксировать. На бой я вышел с травмами, я спарринговал лишь 12 раундов. Чтобы вы понимали, перед первым боем я спарринговал 100 раундов. Всё, что я сейчас читаю и что выливается на меня, не стоит того. Было классно, но пора успокоиться", - написал Зутис.
Боксёр также поблагодарил тренеров, товарищей и болельщиков, которые писали письма и поддерживали. Не забыл Зутис поблагодарить и своих хейтеров.
Напомним, после боя Смирнов вызвал Зутиса на бой по правилам смешанных единоборств (ММА), но ответа от бойца не последовало.
По данным портала Box Rec, 30-летний Зутис за время своей карьеры провёл 11 поединков в профессиональном боксе. На его счету 7 побед, две ничьи, одно поражение, и ещё один бой завершился без результата.