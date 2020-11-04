Зутис: "Это был мой последний бой в ринге"

В минувшие выходные поединок Кристапа Зутиса и Никиты Смирнова в рамках турнира LNK Fight Night 17 превратился в настоящий фарс - оба боксёра принялись выяснять отношения прямо в ринге, игнорируя правила бокса.

"Это был мой последний бой в ринге. Я принял решение больше не боксировать. На бой я вышел с травмами, я спарринговал лишь 12 раундов. Чтобы вы понимали, перед первым боем я спарринговал 100 раундов. Всё, что я сейчас читаю и что выливается на меня, не стоит того. Было классно, но пора успокоиться", - написал Зутис.

Боксёр также поблагодарил тренеров, товарищей и болельщиков, которые писали письма и поддерживали. Не забыл Зутис поблагодарить и своих хейтеров.

Напомним, после боя Смирнов вызвал Зутиса на бой по правилам смешанных единоборств (ММА), но ответа от бойца не последовало.