"Эти моменты меняют все": известный в Латвии шеф-повар о борьбе дочери с раком четвертой стадии

"Прежде чем говорить об этом, я попросил у дочери разрешения, и она дала его мне, чтобы все открыто рассказать", - отметил Таннис в начале беседы.

"Сейчас она полностью здорова, но в возрасте тринадцати лет у дочери обнаружили очень серьезное заболевание - лимфому Ходжкина, рак четвертой стадии", - поделился шеф-повар. 1

Он пояснил, что такие моменты в жизни меняют все. "Эти переживания тяжело передать", - добавляет он.

"В эти моменты ты понимаешь - то, что люди обычно называют проблемами, на самом деле - не проблемы. Это повседневные вопросы, которые можно решить. Проблемы возникают, когда в семье беда, когда болезнь - вот это проблемы", - на личном опыте понял Таннис.

Популярный шеф-повар отметил в интервью, что провел год со своей дочерью Натальей в детской больнице - они боролись с болезнью, и "большая часть этой борьбы - это питание - то, что дают детям, чтобы они могли восстановиться, чтобы были силы и энергия".

Желая помочь, Таннис вскоре издал книгу, доходы от которой пожертвовал Детской больнице. Позднее совместно с рабочей группой и спонсорами была создана новая концепция питания и кухни, реализованная в проекте Ēst prieks ("Радость есть").

"Но мы постарались все это забыть. Мы с этим больше не живем, надо идти вперед, и теперь все хорошо и красиво. Я очень благодарен врачам, больнице, что мы справились. Моя дочь Наталья совершила чудо - да, были операции, химия и облучение, но со всем справилась ее энергия", - рассказал он о дочери.

Сейчас Наталья взрослая, у нее родился сын, а Элмарс Таннис стал дедом.

О проекте "Радость есть"

29 сентября в Детской клинической больнице состоялась презентация движения за здоровое питание "Радость есть", основанного на здоровом местном полноценном и вкусном питании. Кроме того, здесь открылась новая, оснащенная современным оборудованием больничная кухня - часть давней мечты о расширении кулинарных возможностей и создании предназначенного для детей меню, чтобы каждый прием пищи не только укреплял здоровье маленьких пациентов, но и прививал им заинтересованность в здоровом питании.

ФОТО: Пресс-фото

В стационарных отделениях Детской больницы ежегодно лечатся около 15 000 детей, для которых пребывание в больнице зачастую связано с не самыми приятными эмоциями. 1

Детская больница поставила себе задачу создать максимально дружественное ребенку и его семье окружение, чтобы ребенок чувствовал себя спокойнее, проявлял желание играть и каждый прием пищи приносил ему радость.

Для этого кухня Детской больницы претерпела масштабные перемены, и сейчас пациентам предлагается новое меню, разработанное в сотрудничестве с диетологом Лизете Пугой. Меню, состоящее из 8 видов диет, разработано таким образом, чтобы в течение 10 дней блюда не повторялись.

"Здоровое, интересное детям меню, возможность заказать питание для родителей, доставка пищи в палату в термоподносах - такие задачи на текущий год мы запланировали в стратегии Детской больницы. Следующий шаг - это возможность заказать еду в электронной форме, выбрав из нескольких вариантов, а также обеспечить питание вне планируемого времени - например, пациентам отделения неотложной медицинской помощи и обсервации, а также пациентам, у которых днем не было аппетита, а поздним вечером возникло желание поесть. Дружественное для пациента и семьи персонализированное питание уже в ближайшем будущем станет одним из запланированных Детской больницей улучшений", - рассказал председатель правления Детской клинической университетской больницы Валтс Аболс.

ФОТО: Пресс-фото

"Все мамы и папы хотят, чтобы их ребенок был крепким и здоровым, но иногда дети все-таки заболевают и попадают в больницу. В таких случаях мы, родители, хотим, чтобы у ребенка в больнице было все самое лучшее - хорошее лечение, внимательные медсестры, а также приятное окружение. Питание - важный шаг на пути к выздоровлению. Сегодня Детская больница получила новую и современную кухню, и я убеждена, что теперь каждый маленький пациент будет ждать приема пищи с радостью", - подчеркнула патронесса Детской больницы Ивета Вейоне.

ФОТО: Пресс-фото

Вдохновителями перемен на кухне Детской больницы стали повар Элмарс Таннис и партнер Латвийского общества ресторанов, представитель Родительского совета ДКУБ Агнесе Фреймане.