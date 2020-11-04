Авария на Бауском шоссе: грузовик частично упал в реку. Один человек погиб

В среду утром, 4 ноября, в результате трагической аварии в Баускском крае грузовая автомашина частично упала в реку Миса, и произошла утечка горючего.
Пресс-секретарь Госполиции Лина Кане сообщила LETA, что столкновение между грузовиком Scania и автомобилем Toyota произошло сегодня утром около 10.20 на 31-м километре шоссе Рига-Бауска.
Один человек погиб на месте.
Согласно информации, опубликованной Государственной пожарно-спасательной службой, после столкновения грузовик частично упал в реку Миса.
Из разбившегося грузовика вылилось топливо и масло. Для ограничения загрязнения установлены абсорбирующие и защитные боны.
При участии Государственной службы охраны окружающей среды и местного самоуправления работы по ликвидации продолжаются.
Полиция сообщила, что движение на месте аварии все еще ограничено.
Dienesti strādā notikuma vietā. No avarējušās kravas automašīnas noplūst degviela un eļļa. Piesārņojuma ierobežošanai uzstādītas absorbējošās un norobežojošās bonas. @videsdienests— VUGD (@ugunsdzeseji) November 4, 2020
Notiek ceļa braucamās daļas sakārtošana. https://t.co/jiNcbiXWOw