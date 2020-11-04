Ср, 4.11.2020
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Дональд Трамп

Авария на Бауском шоссе: грузовик частично упал в реку. Один человек погиб

Авария у реки Миса

ФОТО: Ekrānuzņēmums no VUGD tvitera konta

В среду утром, 4 ноября, в результате трагической аварии в Баускском крае грузовая автомашина частично упала в реку Миса, и произошла утечка горючего.

Пресс-секретарь Госполиции Лина Кане сообщила LETA, что столкновение между грузовиком Scania и автомобилем Toyota произошло сегодня утром около 10.20 на 31-м километре шоссе Рига-Бауска.

Один человек погиб на месте.

Согласно информации, опубликованной Государственной пожарно-спасательной службой, после столкновения грузовик частично упал в реку Миса.

Из разбившегося грузовика вылилось топливо и масло. Для ограничения загрязнения установлены абсорбирующие и защитные боны.

При участии Государственной службы охраны окружающей среды и местного самоуправления работы по ликвидации продолжаются.

Полиция сообщила, что движение на месте аварии все еще ограничено.

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