Авария на Бауском шоссе: грузовик частично упал в реку. Один человек погиб

Пресс-секретарь Госполиции Лина Кане сообщила LETA, что столкновение между грузовиком Scania и автомобилем Toyota произошло сегодня утром около 10.20 на 31-м километре шоссе Рига-Бауска.

Один человек погиб на месте.

Согласно информации, опубликованной Государственной пожарно-спасательной службой, после столкновения грузовик частично упал в реку Миса.

Из разбившегося грузовика вылилось топливо и масло. Для ограничения загрязнения установлены абсорбирующие и защитные боны. 3

При участии Государственной службы охраны окружающей среды и местного самоуправления работы по ликвидации продолжаются.

Полиция сообщила, что движение на месте аварии все еще ограничено.