Covid-19 впервые заразился заключенный

Впервые в латвийской тюрьме заключенный заразился Covid-19. Как стало известно агентству LETA, инфицированный находится в Елгавской тюрьме.
В заявлении, размещенном на веб-сайте Управления мест заключения (IeVP), говорится, что одному из заключенных был поставлен диагноз Covid-19.
В настоящее время принимаются необходимые меры в тесном сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и c медицинским персоналом тюрьмы.
Зараженный заключенный изолирован, устанавливаются контактные лица. Будет проведено экспресс-тестирование всего медицинского персонала.
В свою очередь, для снижения распространения инфекции и обеспечения более строгих мер эпидемиологической безопасности в Елгавской тюрьме будут введены дополнительные ограничения на посещение, а также будут ограничены права, которыми пользуются заключенные.
В Елгавской тюрьме содержатся 190 сотрудников и 312 заключенных.
Во всех тюрьмах уже приняты серьезные превентивные меры безопасности, в том числе ограниченные посещения тюрем, чтобы максимально избежать заражения в местах заключения.
До сих пор Латвия была одной из шести стран Европейского Союза, где в тюрьмах не было обнаружено инфекции Covid-19.