Covid-19 впервые заразился заключенный

В заявлении, размещенном на веб-сайте Управления мест заключения (IeVP), говорится, что одному из заключенных был поставлен диагноз Covid-19.

В настоящее время принимаются необходимые меры в тесном сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и c медицинским персоналом тюрьмы.

Зараженный заключенный изолирован, устанавливаются контактные лица. Будет проведено экспресс-тестирование всего медицинского персонала.

В свою очередь, для снижения распространения инфекции и обеспечения более строгих мер эпидемиологической безопасности в Елгавской тюрьме будут введены дополнительные ограничения на посещение, а также будут ограничены права, которыми пользуются заключенные.

В Елгавской тюрьме содержатся 190 сотрудников и 312 заключенных.

Во всех тюрьмах уже приняты серьезные превентивные меры безопасности, в том числе ограниченные посещения тюрем, чтобы максимально избежать заражения в местах заключения.