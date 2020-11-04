Ноябрь - месяц веганства. Food Plaza приглашает разнообразить свой рацион

В последнее время потребление продуктов растительного происхождения стало более актуальным, за счет чего веганские продукты стали широко доступны не только на полках продуктовых магазинов, но и в меню ресторанов.

Всемирный веганский день - это ежегодное мероприятие, которое отмечается во всем мире 1 ноября. По случаю 50-летия основания Британского веганского общества он впервые состоялся 1 ноября 1994 года.

В современном обществе ноябрь отмечается как месяц, когда всем предлагается разнообразить свой рацион и узнать больше об альтернативных продуктах растительного происхождения.

Веганская диета в мире известна уже на протяжении нескольких тысячелетий, и сейчас мы снова видим ее возрождение и небывалый рост популярности. Это способ сделать свой рацион более естественным, благоприятным для животных, более здоровым и экологически чистым.

Веганская идеология включает отказ от любых продуктов животного происхождения, таких как мясо, рыба, яйца, молочные продукты и даже мед. "Каждый день "зеленое" движение привлекает новых единомышленников, а последняя статистика о ситуации в Европе* показывает, что 4,6% респондентов уже считают себя веганами. Четверо из десяти респондентов готовы изменить свои пищевые привычки, и уже готовы добавить в свой рацион больше продуктов растительного происхождения. Кроме того, более 40% утверждают, что они уже прекратили или сократили потребление красного мяса", - комментирует директор по управлению активами CBRE Baltics Ивета Приедите.

Сертифицированный диетолог Лизете Пуга поясняет: "У людей всегда было желание попробовать что-то необычное и открыть для себя новые вкусы. Кроме того, веганская пища становится все более распространенной тенденцией среди молодежи "выходить" за рамки привычного. В большинстве случаев люди удивляются тому, что вкус веганских продуктов не сильно отличается от вкуса всех известных нам продуктов".

Пуга добавляет: "Потребление растительных продуктов имеет ряд преимуществ, и в первую очередь, это высокое содержание клетчатки. Во-вторых, пониженное количество насыщенных жирных кислот, которые обычно получаем с мясом и молочными продуктами. В-третьих, потребители с меньшей вероятностью выберут нездоровые альтернативы, так как еда является или растительного происхождения, либо приготовлена из свежих продуктов. И, в-четвертых, в настоящее время доступен широкий спектр продуктов, включая различные бобовые, орехи, фасоль, заменители молока и другие продукты, обогащенные белком. Кроме того, данный образ жизни становится все более доступным, ведь веганские предложения пополняются не только на полках магазинов, но и в меню ресторанов".

"Центр моды и развлечений Rīga Plaza имеет очень разнообразное предложение, которое обеспечивают как участники новой зоны общественного питания Food Plaza, так и другие рестораны и арендаторы торгового центра. Например, рост веганской специализированной продукции нашего партнера — сети супермаркетов Maxima за 9 месяцев этого года составил 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы также следим за мировыми тенденциями, которые показывают желание людей чаще выбирать веганские продукты во время еды вне дома. Интерес к "зеленому" образу жизни — это возможность для веганских ресторанов предоставить посетителям самый широкий и индивидуальный выбор на любой вкус. В результате растущего интереса рестораны в торговом центре не только включают в меню веганские блюда, но и предлагают специальные блюда дня.

Ноябрь или веганский месяц — хорошее время, чтобы получить свежий опыт, и в этот период мы рекомендуем всем попробовать предложенные возможности", призывает И. Приедите.

ФОТО: Пресс-фото