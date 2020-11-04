Видео ⟩ Gustavo объяснил свое решение лечить геморрой перед телекамерами

Arstarulsmirus не скрывает, что до того момента, как он принял участие в шоу, геморрой ассоциировался у него с "какой-то инфекцией, которая всему этому придает немного негативный оттенок и определенный стыд за то, что у вас вообще есть что-то подобное".

"Когда я узнал, что геморрой - это венозные узелки, которые просто находятся в специфическом месте, я понял, что нет причин стесняться. С ними просто нужно разобраться, как другим с венозными узелками на ногах", - заключает автор песен, признаваясь, что у него диагностирован геморрой последней - 4-й - степени.

Музыкант призывает не стесняться говорить с врачом об этой проблеме: "Чем дольше вы откладываете, тем сложнее будет лечение".

"Стоит заранее выяснить, действительно ли это геморрой, потому что в худшем случае это может быть и опухоль", - предупреждает Arstarulsmirus.

По его словам, лечение длилось менее трех недель, после чего не только исчез физический дискомфорт, но и снизилась психологическая нагрузка.