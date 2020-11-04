Начат сбор подписей против велополос на улице Чака

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей против устройства велополос на улице Чака.
Автором инициативы является Виктор Толкачев, подписи планируется подать в Рижскую думу.
В заявке на инициативу говорится, что летом начались работы по ремонту улиц Марияс и Чака, которых рижане ждали очень долго. Однако 2 ноября комитет Рижской думы по делам транспорта и сообщения решил "пожертвовать улицей, сделав ее трудно проезжей для частного и общественного транспорта. "Легко представить, какими будут заторы на улице Чака, если закрыть на ней одну полосу", - пишет Толкачев.
Толкачев напоминает, что на параллельной улице Барона уже есть полосы, по которым могут передвигаться велосипедисты.
Он считает также, что экспериментировать во время пандемии не стоит, так как текущая ситуация не соответствует стандартным условиям жизни в городе.