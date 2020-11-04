Начат сбор подписей против велополос на улице Чака

В заявке на инициативу говорится, что летом начались работы по ремонту улиц Марияс и Чака, которых рижане ждали очень долго. Однако 2 ноября комитет Рижской думы по делам транспорта и сообщения решил "пожертвовать улицей, сделав ее трудно проезжей для частного и общественного транспорта. "Легко представить, какими будут заторы на улице Чака, если закрыть на ней одну полосу", - пишет Толкачев.