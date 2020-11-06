Гловацки проведёт первый бой после поражения от Бриедиса

34-летний экс-чемпион мира из Польши 12 декабря в Лондоне выйдет на ринг против непобеждённого британского боксёра Лоуренса Околи. Боксёры проведут поединок за вакантный титул WBO в первом тяжёлом весе.

Для Гловацки этот бой станет первым, после скандального поединка в Риге в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии.

Бой за вакантный титул между первым номером рейтинга Гловацки и вторым Околи был назначен WBO ещё в декабре 2019 года после того, как организация лишила пояса Майриса Бриедиса за отказ от матча-реванша с поляком.

"Я заберу свой пояс и верну его в Польшу", - сказал Гловацки, дважды владевший титулом WBO. 1

"Я в третий раз стану чемпионом WBO, других вариантов нет. Я готов к тяжёлому поединку, потому что Околи крупный, сильный и неудобный соперник, но это мой пояс, и он уедет со мной", - цитирует Гловацки Boxing Scene.

Кшиштоф Гловацки за время своей карьеры одержал 31 победу (19 нокаутом) и потерпел 2 поражения (от Бриедиса и Александра Усика).

Что касается 27-летнего Околи, то британец проведёт первый бой с октября прошлого года, когда он победил бельгийца Ива Нгабу техническим нокаутом. Всего на счету Околи 14 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Поединок Гловацки - Околи пройдёт на арене O2 в Лондоне. Главным событием вечера станет бой между супертяжеловесами Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым.