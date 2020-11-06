Алина Балашова - голубоглазая блондинка и настоящий экстремал

Алина родилась 25 февраля 1991 года, а катается на сноуборде с зимы 2006/2007. За время своей профессиональной карьеры девушка неоднократно становилась призёром всеразличных серьёзных соревнований и была членом сборной России. Но это в прошлом.

Сейчас Алина просто катается, но очень классно передаёт эмоции, которые получает от сноуборда. Очень многие люди вдохновились после просмотра её фото и видео в Instagram.

Помимо сноуборда Алина лихо гоняет и на сёрфе, переодически радуя своих подписчиков снимками безупречной фигуры. Кстати, насчёт внешности девушки - если вы начнёте гуглить топ самых сексуальных спортсменок-экстремалок России, то вы не найдёте рейтинга, в котором не будет Алины.

Девушку с юных лет к спорту приобщали родители. Мама Алины купила ей лыжи, так как сама каталась на них много лет. Отец девушки - десятикратный чемпион мира по спидвею. Отличная наследственность, чтобы добиться успеха в экстремальном спорте.

"Когда я начала кататься, а потом ещё и трюки делать, начались переломы, бесконечные растяжения, синяки, разбитые коленки, а иногда и лицо. Но ни для меня, ни для родителей это было не в новинку. Мама никогда не запрещала мне заниматься сноубордингом", - рассказала Алина в интервью "Р-Спорт".

Сейчас Алина участвует в спонсорских проектах, занимается работой инструктора на курортах, ведёт мастер-классы и показательные выступления. Всё это даёт возможность знакомиться с интересными людьми, открывать новые направления для развития, путешествовать по России и по миру.

"Со стороны, наверное, кажется, что это сплошное веселье и развлечение, поскольку ты всё время катаешься. Но стабильного оклада у тебя нет. Если ты перестанешь работать над собой, быть активным, то лишишься и зарплаты", - говорила Алина в интервью "Чемпионату".

Балашова отмечает, что интерес к сноуборду постоянно растёт и, возможно, на самый высокий уровень выйдет поколение, которое начало расти после неё.

"Думаю, каждое следующее поколение будет ещё более крутым, поскольку у них условия всё лучше. Мы сами что-то строили, что-то копали, придумывали. А сейчас это стало доступно, появились спортивные школы, которых раньше вообще не было", - говорит Алина.