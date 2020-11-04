В Саласпилсе задержан мужчина. Возможно, он домогался десятилетней девочки

Он начал общение с девочкой в мульмедийной соцсети. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, к подозреваемому применена мера пресечения в виде ареста. Госполиция призывает родителей поговорить о безопасности в интернет-среде, в том числе напомнить, что незнакомцам нельзя рассказывать информацию о себе, особенно адрес места жительства и школы.

В воскресенье, 1 ноября, Госполиция получила информацию от отца десятилетней девочки о том, что у квартиры его семьи находится взрослый мужчина, который напугал его дочь. Ранее этот незнакомец в соцсети присылал девочке сообщения сексуального характера.

Мужчина был задержан на месте происшествия. Выяснилось, что он 1996 года рождения и ранее уже был судим за подобные преступления.

В ходе следствия полицейские выяснили, что мужчина начал общение с десятилетней девочкой в социальной сети Snapchat. Во время переписки он предлагал ей встретиться, совершить действия сексуального характера, а также призывал слать ему фотографии интимного характера. Мужчине удалось выманить адрес места жительства девочки.

Начат уголовный процесс. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф с пробационным надзором на срок до пяти лет.

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде ареста.