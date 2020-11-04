В Саласпилсе задержан мужчина. Возможно, он домогался десятилетней девочки

В прошедшее воскресенье сотрудники Саласпилсского участка Госполиции по подозрению в побуждении малолетней девочки к сексуальным действиям задержали ранее уже судимого за подобные преступления мужчину, сообщает агентство LETA.
Он начал общение с девочкой в мульмедийной соцсети. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, к подозреваемому применена мера пресечения в виде ареста. Госполиция призывает родителей поговорить о безопасности в интернет-среде, в том числе напомнить, что незнакомцам нельзя рассказывать информацию о себе, особенно адрес места жительства и школы.
Мужчина был задержан на месте происшествия. Выяснилось, что он 1996 года рождения и ранее уже был судим за подобные преступления.
В ходе следствия полицейские выяснили, что мужчина начал общение с десятилетней девочкой в социальной сети Snapchat. Во время переписки он предлагал ей встретиться, совершить действия сексуального характера, а также призывал слать ему фотографии интимного характера. Мужчине удалось выманить адрес места жительства девочки.
Начат уголовный процесс. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф с пробационным надзором на срок до пяти лет.
Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде ареста.
Госполиция призывает родителей рассказать детям о том, что в интернете, как и в реальной жизни, необходимо соблюдать осторожность. В том числе нельзя разглашать незнакомцам информацию о себе, особенно адрес места жительства и школы. Даже в случае, если человек выдает себя за ровесника, нельзя быть уверенным, кто находится по другую сторону экрана. Очень важно создавать дружественные отношения с детьми, чтобы они доверяли родителям и рассказывали о том, что у них происходит.