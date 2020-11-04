Винькеле: в случае перегрузки больниц пациентов с Covid-19 можно будет разместить на Кипсале

Комментируя возможное введение режима чрезвычайной ситуации в ближайшие дни, министр развеяла царящие в обществе опасения, что система здравоохранения не готова к продолжению обострения кризиса Covid-19. Винькеле отметила, что подготовка больниц и других медучреждений ко второй волне вируса велась на протяжении всего лета, поэтому для тревог основания нет.

Министерство и другие ответственные учреждения, произвели удачные закупки экипировки и провели обучение медиков.

Винькеле отметила, что порог, при достижении которого в системе здравоохранения наступит кризис, - 500 госпитализированных с коронавирусом пациентов. В этом случае придется прекратить оказание части плановых услуг и рассмотреть возможность создания временных больниц.

В качестве одного из сценариев министр назвала предложение создать палаты в выставочном зале "Кипсале". 1

В случае чрезвычайной необходимости на Кипсале можно разместить до 200 оборудованных койко-мест для больных Covid-19.

Сейчас такой сценарий очень далек, принимая во внимание, что в стационарах сейчас лечатся 240 пациентов.

Чтобы обеспечить адекватные условия для больных Covid-19 в регионах, по мнению Винькеле, большое значение играет сотрудничество с региональными больницами и руководителями самоуправлений. Решающую роль играет компетенция должностных лиц удачно вводить в практику разработанные Минздравом принципы.