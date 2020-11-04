Родители учеников 71-й Рижской средней школы собрали подписи в защиту директора

В письме говорится, что родители учеников были возмущены, узнав из СМИ о возможном увольнении Рыжикова.

"Мы считаем, что обсуждаемое наказание, а именно увольнение директора школы, является необоснованным и несоответствующим рассматриваемому нарушению (если оно было совершено). В случае применения этого наказания школа останется без компетентного директора, а дети останутся без чуткого, талантливого учителя, который знает, как интересно преподавать предмет и находить подход к детям", - пишут родители.

Они считают, что увольнение директора станет наказанием не для него, а для учеников и их родителей.

"В такой сложной экономической ситуации в стране и при полном отсутствии компетентных учителей одна из лучших школ города будет "обезглавлена", и пока не известно, как скоро удастся найти [директору] хоть какую-то замену", 1

- говорится в письме.

Родители учеников призывают не увольнять Рыжикова, а оштрафовать его.

Представитель родителей сообщила, что изначально планируется только собрать подписи, но она видит, что родители будут готовы и дальше защищать директора школы, если их голоса не будут услышаны.

Как сообщалось, сейчас ведется проверка связанных с действиями Рыжикова фактов, и, если нарушения мер эпидемиологической безопасности подтвердятся, будет решаться вопрос об отстранении директора.

По первоначальной информации, Рыжиков перед каникулами 14 октября вел урок в седьмом классе. Он почувствовал себя плохо и обратился к врачу, следующие дни работал удаленно, затем взял больничный. 21 октября у директора был подтвержден Covid-19.