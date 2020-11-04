У посольства Польши в Риге прошел пикет против запрета на аборты

Пикет прошел в качестве реакции на решение Конституционного суда Польши от 30 октября о запрете абортов в случае патологии плода. Как рассказала активистка молодежной организации Protests Марика Кацаре, с момента объявления решения по всей стране проходят протесты, на которых требуют не только отмены этого решения, но и отмены всеобщего запрета на аборты, который сейчас является одним из наиболее строгих в Европе.

По мнению молодежной организации, это решение приближает Польшу к полному запрету абортов, так как единственными исключениями, которые сейчас допускают аборты в Польше, являются беременность в результате изнасилования или инцеста, а также в случае, если есть угроза жизни или здоровью женщины.