В Риге BMW начала скользить на повороте и вытолкнула Subaru в отбойник

Пробелы в мастерстве, скорость и скользкая дорога во вторник на проспекте Вецакю доставили несколько неприятных мгновений водителю BMW, машина которого начала скользить и на повороте врезалась в другой автомобиль. Он в свою очередь сломанным колесом врезался в дорожные барьеры безопасности.
Вероятно, неправильно выбранная скорость в сочетании с мокрой дорогой днем во вторник испортила водителю BMW весь день, так как стала причиной аварии. Двигаясь по проспекту Вецакю со стороны Вецмилгрависа, в месте, где дорога уходит в довольно острый поворот, транспортное средство занесло и оно зацепило ехавшую рядом Subaru.
Водитель Subaru, ехавший вместе со своим сыном, к такому повороту готов не был. Мужчина вспоминает, что пытался тормозить, однако уже было слишком поздно, так как все произошло в течение секунд, кроме того, машина стала неуправляемой.
К счастью, не считая поврежденных транспортных средств, водители и пассажиры отделались испугом. Автомобили ждет трудоемкий и, скорее всего, дорогой ремонт, так как они место происшествия покинули с помощью эвакуатора.
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