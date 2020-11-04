Ср, 4.11.2020
Я думаю, что нам пора рассмотреть введение режима чрезвычайной ситуации. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Риге BMW начала скользить на повороте и вытолкнула Subaru в отбойник

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Пробелы в мастерстве, скорость и скользкая дорога во вторник на проспекте Вецакю доставили несколько неприятных мгновений водителю BMW, машина которого начала скользить и на повороте врезалась в другой автомобиль. Он в свою очередь сломанным колесом врезался в дорожные барьеры безопасности.

Вероятно, неправильно выбранная скорость в сочетании с мокрой дорогой днем во вторник испортила водителю BMW весь день, так как стала причиной аварии. Двигаясь по проспекту Вецакю со стороны Вецмилгрависа, в месте, где дорога уходит в довольно острый поворот, транспортное средство занесло и оно зацепило ехавшую рядом Subaru.

"Я ехал по внутренней полосе и начал скользить из-за дождя. Мокрая дорога. Я ехал по внутренней полосе, он по внешней. Я в него въехал, и у меня из машины потекла тормозная жидкость", - рассказал о произошедшем водитель BMW Эдуард.

Водитель Subaru, ехавший вместе со своим сыном, к такому повороту готов не был. Мужчина вспоминает, что пытался тормозить, однако уже было слишком поздно, так как все произошло в течение секунд, кроме того, машина стала неуправляемой.

ФОТО: Скриншот видео

"Я думаю, у той машины не была разрешенная скорость движения", - добавил водитель Subaru, указав, что ни он, ни пассажир в результате ДТП не пострадали.

К счастью, не считая поврежденных транспортных средств, водители и пассажиры отделались испугом. Автомобили ждет трудоемкий и, скорее всего, дорогой ремонт, так как они место происшествия покинули с помощью эвакуатора.

Смотрите сюжет на латышском языке:

Последние новости

НАВЕРХ
Back