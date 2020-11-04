В Риге BMW начала скользить на повороте и вытолкнула Subaru в отбойник

Вероятно, неправильно выбранная скорость в сочетании с мокрой дорогой днем во вторник испортила водителю BMW весь день, так как стала причиной аварии. Двигаясь по проспекту Вецакю со стороны Вецмилгрависа, в месте, где дорога уходит в довольно острый поворот, транспортное средство занесло и оно зацепило ехавшую рядом Subaru.

"Я ехал по внутренней полосе и начал скользить из-за дождя. Мокрая дорога. Я ехал по внутренней полосе, он по внешней. Я в него въехал, и у меня из машины потекла тормозная жидкость", - рассказал о произошедшем водитель BMW Эдуард.

Водитель Subaru, ехавший вместе со своим сыном, к такому повороту готов не был. Мужчина вспоминает, что пытался тормозить, однако уже было слишком поздно, так как все произошло в течение секунд, кроме того, машина стала неуправляемой.

ФОТО: Скриншот видео

"Я думаю, у той машины не была разрешенная скорость движения", - добавил водитель Subaru, указав, что ни он, ни пассажир в результате ДТП не пострадали.

К счастью, не считая поврежденных транспортных средств, водители и пассажиры отделались испугом. Автомобили ждет трудоемкий и, скорее всего, дорогой ремонт, так как они место происшествия покинули с помощью эвакуатора.