Омбудсмен обрушился с критикой на систему социального страхования

Он подчеркнул, что с самого начала, создавая систему социального страхования, государство приняло, что части ее участников пенсии будут выплачиваться в соответствии с принципом солидарности, предусмотренным в системе социального страхования, то есть за счет взносов других участников системы, что в долгосрочной перспективе негативно скажется на самофинансировании и устойчивости системы социального страхования.

Поэтому Янсонс считает, что государство не приняло всех необходимых мер для создания эффективной системы социального страхования. Он также указал, что, если государство создало систему социального страхования, которая допускает, что человек за достаточно долгую трудовую жизнь не может обеспечить себя достаточной пенсией по старости, то государство обязано установить справедливый порядок расчета минимальной пенсии по старости и периодически его пересматривать.

Янсонс считает, что минимальная пенсия по старости должна быть основана на расчетах, которые соответствуют принципам социального страхования - принципу индивидуальных накоплений и принципу солидарности, а также принципу человеческого достоинства. 1

Омбудсмен пояснил, что, бюро омбудсмена уже в течение нескольких лет указывает правительству и Сейму на недостаточный размер пенсий по старости.

Он также подчеркнул, что, хотя правительство и соглашается с тем, что минимальный размер пенсии по старости недостаточен, в течение последних 14 лет проблема по сути не решалась, в результате чего уровень жизни значительной части населения снизился. По его мнению, длительное бездействие правительства, а также государства в целом не имеет оправданий.

Янсонс поясняет, что, во-первых, размер минимальной пенсии по старости, рассчитанный в соответствии с установленной базой минимальной пенсии по старости и накопленным страховым стажем лица, является недостаточным и не соответствует принципу социально ответственного государства, основанного на человеческом достоинстве.

Во-вторых, градация размера минимальной пенсии по старости, установленная в правилах Кабинета министров в соответствии с накопленным страховым стажем, несправедлива по отношению к лицам с более длительным страховым стажем. 1

По данным Государственного агентства социального страхования, в январе этого года гарантированную государством минимальную пенсию по старости получали 65 288 человек или 14,5% от всех получателей пенсий по старости.

Основными причинами, по которым человек получает минимальную пенсию, являются небольшой страховой стаж, особенно после 1996 года, или небольшой накопленный пенсионный капитал, потому что человек работал с относительно низкой зарплатой или решил использовать предусмотренные системой льготы, например, был самозанятым лицом, платил налог микропредприятия, получал авторские гонорары и т.д.

Однако даже длительный страховой стаж, например, 40 лет и более, еще не гарантирует, что человеку будет начислена адекватная пенсия по старости, сообщил Янсонс.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что размер минимальной пенсии по старости не основан на каких-либо экономически обоснованных расчетах, а определяется в результате политического соглашения, несмотря на то, что само правительство давно признало, что минимальная пенсия по старости является недостаточной.

Во-вторых, правительство в течение многих лет сохраняло минимальный размер пенсии по старости на неизменно низком уровне, несмотря на экономический рост и рост потребительских цен. В-третьих, государство не создало достаточно эффективного механизма для получения человеком достаточного социального обеспечения после долгой трудовой жизни.

Янсонс подчеркнул, что именно недостаточность минимальной пенсии по старости приводит к социальной изоляции, что может послужить основой для дискриминации получателей пенсии по старости по признаку социального положения и социального происхождения.