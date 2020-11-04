Ср, 4.11.2020
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В результате теракта в Вене пострадали граждане семи стран

Полиция в Вене

ФОТО: AP/Scanpix

В понедельнике в результате теракта в Вене были убиты два гражданина Австрии, один гражданин Германии и один - Северной Македонии, сообщила в среду полиции Вены.

Ранены 23 человека. Большинство пострадавших - австрийцы, но среди них есть и граждане Германии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Люксембурга и Афганистана.

Трое раненых по-прежнему находятся в интенсивной терапии, но их состояние оценивается как стабильное, подтвердили больницы Вены.

Напомним, стрельбу в центре Вены вечером в понедельник устроил 20-летний сторонник "Исламского государства" албанского происхождения Куйтим Фейзулла, у которого были гражданства Австрии и Северной Македонии.

Самого его застрелила полиция. 

В апреле прошлого года парень были приговорен к одному году и десяти месяцам тюрьмы, так как пытался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ. В декабре он был освобожден досрочно.

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