В результате теракта в Вене пострадали граждане семи стран

Ранены 23 человека. Большинство пострадавших - австрийцы, но среди них есть и граждане Германии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Люксембурга и Афганистана.

Трое раненых по-прежнему находятся в интенсивной терапии, но их состояние оценивается как стабильное, подтвердили больницы Вены.

Напомним, стрельбу в центре Вены вечером в понедельник устроил 20-летний сторонник "Исламского государства" албанского происхождения Куйтим Фейзулла, у которого были гражданства Австрии и Северной Македонии.

Самого его застрелила полиция.