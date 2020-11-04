В результате теракта в Вене пострадали граждане семи стран

В понедельнике в результате теракта в Вене были убиты два гражданина Австрии, один гражданин Германии и один - Северной Македонии, сообщила в среду полиции Вены.
Ранены 23 человека. Большинство пострадавших - австрийцы, но среди них есть и граждане Германии, Словакии, Боснии и Герцеговины, Люксембурга и Афганистана.
Трое раненых по-прежнему находятся в интенсивной терапии, но их состояние оценивается как стабильное, подтвердили больницы Вены.
Напомним, стрельбу в центре Вены вечером в понедельник устроил 20-летний сторонник "Исламского государства" албанского происхождения Куйтим Фейзулла, у которого были гражданства Австрии и Северной Македонии.
Самого его застрелила полиция.
В апреле прошлого года парень были приговорен к одному году и десяти месяцам тюрьмы, так как пытался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ. В декабре он был освобожден досрочно.