Более половины новых случаев Covid-19 были зарегистрированы в Риге

Более половины из констатированных за прошедшие сутки 313 новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Риге, однако сравнительно большой прирост числа инфицированных отмечен и в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В Риге за сутки зарегистрировано 167 новых зараженных, таким образом, за две недели общее число инфицированных в столице составило 1432 человека. В Даугавпилсе зарегистрирован 31 новый заболевший, и общее число заболевших за две недели достиг 245 человек. В этих двух самоуправлениях за прошедшие сутки было зарегистрировано 198 или 63,26% от общего числа случаев за сутки.
Кроме того, 11 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Юрмале, где за две недели число заболевших выросло до 63 человек. Девять человек заболели в Добельском крае, где за последние две недели заболели 24 человека. Семь новых случаев зарегистрированы в Саулкрастском крае, где общее число заболевших за 14 дней достигло 53 человек.
Шесть новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Сигулдском крае, по пять - в Краславском, Кекавском, Даугавпилсском и Адажском краях, по четыре - в Лиепае, Огрском, Стопиньском и Ропажском краях. В еще ряде самоуправлений зарегистрировано меньшее число инфицированных.
Covid-19 вернулся в Энгрский, Рундальский и Апесский край, где ранее все заболевшие выздоровели.
В свою очередь за последние две недели ни одного нового случая заболевания не было выявлено в Приекульском крае.
Всего коронавирус на данный момент констатирован в 101 самоуправлении Латвии.
Из зарегистрированных за последние сутки заболевших 58 находятся в возрасте от 30 до 39 лет, 55 - в возрасте от 40 до 49 лет, 48 - в возрасте от 50 до 59 лет. В других возрастных группах меньше заболевших.
Напомним, в четверг в Латвии выявлено 313 новых случаев Covid-19 - самое большое количество за сутки с начала пандемии.
За прошедшие сутки сделано рекордное количество тестов на Covid-19 - 7328, доля позитивных результатов составила 4,3%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6752 человек, выздоровели 1444 человека.
Ранее самое большое количество новых случаев было зарегистрировано 29 октября - 284.