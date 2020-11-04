Более половины новых случаев Covid-19 были зарегистрированы в Риге

В Риге за сутки зарегистрировано 167 новых зараженных, таким образом, за две недели общее число инфицированных в столице составило 1432 человека. В Даугавпилсе зарегистрирован 31 новый заболевший, и общее число заболевших за две недели достиг 245 человек. В этих двух самоуправлениях за прошедшие сутки было зарегистрировано 198 или 63,26% от общего числа случаев за сутки.

Кроме того, 11 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Юрмале, где за две недели число заболевших выросло до 63 человек. Девять человек заболели в Добельском крае, где за последние две недели заболели 24 человека. Семь новых случаев зарегистрированы в Саулкрастском крае, где общее число заболевших за 14 дней достигло 53 человек.

Шесть новых случаев Covid-19 зарегистрированы в Сигулдском крае, по пять - в Краславском, Кекавском, Даугавпилсском и Адажском краях, по четыре - в Лиепае, Огрском, Стопиньском и Ропажском краях. В еще ряде самоуправлений зарегистрировано меньшее число инфицированных.

Covid-19 вернулся в Энгрский, Рундальский и Апесский край, где ранее все заболевшие выздоровели.

В свою очередь за последние две недели ни одного нового случая заболевания не было выявлено в Приекульском крае.

Всего коронавирус на данный момент констатирован в 101 самоуправлении Латвии.

Из зарегистрированных за последние сутки заболевших 58 находятся в возрасте от 30 до 39 лет, 55 - в возрасте от 40 до 49 лет, 48 - в возрасте от 50 до 59 лет. В других возрастных группах меньше заболевших.

Напомним, в четверг в Латвии выявлено 313 новых случаев Covid-19 - самое большое количество за сутки с начала пандемии.

Умерли шесть пациентов в возрастных группах от 60 до 80 и от 80 до 90 лет. В целом в Латвии умерло 85 человек с подтвержденным Covid-19.

За прошедшие сутки сделано рекордное количество тестов на Covid-19 - 7328, доля позитивных результатов составила 4,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6752 человек, выздоровели 1444 человека.