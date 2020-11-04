Рейтинги партий: поддержка "Согласия" растет, "Нового Единства" - снижается

На вопрос, за какую партию они был проголосовали, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, 11,3% избирателей ответили, что отдали бы свой голос за "Согласие". Это на 1,1% больше, чем было месяцем ранее.

За Союз "зеленых" и крестьян готовы голосовать 8,9% избирателей, что на 0,9% меньше, чем месяцем ранее.

За "Для развития/За!" в прошлом месяце были готовы голосовать 7,8% избирателей, за Новую консервативную партию - 6,4%, а за Национальное объединение - 6,4% избирателей. Рейтинги этих партий выросли соответственно на 0,2, 0,3 и 0,2 процента.

За партию премьера Кришьяниса Кариньша "Новое Единство" голосовать были готовы лишь 5,4% избирателей. Таким образом, за месяц рейтинг партии снизился на 1,2%.

За барьером в 5% остались бы "Прогрессивные" - 3,3%, Латвийское объединение регионов - 3%, Русский союз Латвии - 2,8% и KPV LV - 1,9%.

23% опрошенных ответили, что не знают, за кого проголосовали бы, а 19% от участия в опросе отказались.