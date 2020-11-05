Коронавирус в мире: в Англии последний день "свободы", в Дании убьют 15 млн норок

Эти и другие новости о ситуации с Covid-19 в мире - в нашем ежедневном обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось 47,5 млн человек, умерли 1 миллион 216 тысяч человек.

Не бузите напоследок

В лондонском районе Сохо. Последние дни перед карантином. Mike Kemp

Полиция в Англии предупредила, что будет пресекать любые попытки массово отмечать последний день перед введением новых карантинных правил. В полночь 5 ноября в Англии запрещено встречаться с людьми, проживающими по другому адресу, собираться более двух человек. Кроме того, закрываются все магазины и службы не первой необходимости.

В северных графствах полиция предупредила, что будет серьезно относиться к нарушителям карантина Jeff J Mitchell

Полиция Лондона предостерегла желающих повеселиться в последний день "свободы", сказав, что они ставят под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье окружающих, тогда как полицейские на севере Англии предупредили, что нарушителей ждет серьезный отпор.

Одновременно владельцы пабов призвали своих клиентов воспользоваться последней возможностью выпить с друзьями. Хозяин заведения под названием The Star Inn в Нортумберленде разместил в "Твиттере" следующий призыв: "Сегодня - последний день перед введением карантина! Помогите нам утилизировать все бочковое пиво и сидр. Это надо сделать между полуднем и 10 часами вечера".

В Дании убьют 15 млн норок

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен распорядилась провести поголовную выбраковку всей норки, содержащейся на зверофермах страны.

Фредериксен заявила, что это решение вызвано тем, что мутировавший штамм коронавируса передавался от животных людям. Она также предположила, что распространение штамма может испортить работу по разработке вакцины.

По оценкам, в результате выбраковки погибнет около 15 млн норок. Природоохранные организации назвали это трагедией. Защитники животных призвали правительство использовать этот момент, чтобы навсегда закрыть спорную отрасль.

Дания начала забой норок в октябре после того, как вирус был обнаружен на более чем шестидесяти фермах.

Больше восьми не собираться

Премьер Швеции призвал к осторожности, но меры пока только рекомендательные. JONATHAN NACKSTRAND

В Швеции отмечен рост числа умерших от Covid-19. Всего с начала эпидемии в стране умерли почти 6 тыс. человек.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвин сказал, что страна оказалась в "очень серьезном положении", поскольку вирус "движется в неправильном направлении".

В результате резкого роста случаев заболевания, вводится новое ограничение: число людей за одним столом в кафе и ресторанах не должно превышать восемь человек. Кроме того, жителям еще трех провинций страны Халланде, Эребру и Йёнчёпинге рекомендуется не пользоваться общественным транспортом и посещать только магазины первой необходимости.

Это означает, что новые правила вводятся для 70% населения Швеции (10,5 млн человек), хотя они носят только рекомендательный характер.

В Нидерландах число новых случаев заражения коронавирусом падает, но очень незначительно