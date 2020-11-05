С почти десятилетним опозданием 31 октября двери открыл долгожданный берлинский аэропорт Бранденбурга. Это затянувшееся строительство с ходом времени пережило несколько постыдных моментов, поэтому торжественное открытие было довольно тихим.

Берлинский аэропорт Бранденбурга в последние годы был наиболее ожидаемым объектом архитектуры, который не раз за это время переживал самые разные неудачи. Открытие впечатляющего аэропорта было несколько раз отложено, срок его сдачи был продлен на девять лет. В свою очередь исправление бесчисленных ошибок и неудач удорожило объект стоимостью 1,7 миллиардов долларов еще почти на пять миллиардов, всего он обошелся в 7,3 миллиарда. Эти аспекты сделали проект издевательским в глазах всего мира.

ФОТО: EPA/Scanpix

Новый аэропорт должен был стать символом символом воссоединения Берлина, кроме того, такому западноевропейскому центру как Берлин не хватало современного аэропорта. Всего в Берлине было три аэропорта - построенный в 1946 году аэропорт Шенефельд, признанный одним из худших аэропортов мира, Тегель и закрытый в 2008 году аэропорт Темперхольфа. Это означает, что в столице Германии до сих пор был только один более-менее современный аэропорт, который, впрочем, морально уже устарел.

Šēnefeldes lidosta ФОТО: Wikimedia Commons

После падения Берлинской стены в 1989 году, власти столицы Германии начали строить планы по поводу нового аэропорта. Уже в 1996 году появились первые аэропорты плана и название - новому аэропорту было решено дать имя бывшего канцлера Западной Германии Вилли Брандта, а также была установлена провизорская дата открытия - 2011 год. Однако здесь начались первые сложности - планирование аэропорта координировали так долго, что оно началось на десять лет позже, в 2006 году.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В 2012 году, когда названный именем Вилли Брандта аэропорт уже теоретически должен был работать, вместо него стоял пустой каркас здания.

В целом в аэропорту были отменены целых три открытия, что привело к опасениям, что аэропорт так и не будет никогда открыт.

Кроме того, соль на рану сыпали финансовые потери, которые, понятное дело, покрывали жители Германии - в месяц на аэропорт тратили 16 миллионов евро налогоплательщиков, пишет портал Engeneering.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Одной из главных причин, почему аэропорт терпел неудачи, был неудачный выбор архитектора. Главным архитектором аэропорта Бранденбурга был выбран Майнхард фон Геркан, в свое время являвшийся одним из известнейших архитекторов и дизайнеров Германии. Кроме того, в свои 30 лет он спроектировал берлинский аэропорт Тегель.

Несмотря на то, что аэропорт Тегель был удачным проектом по стандартам того времени, развитие современных технологий и образ жизни людей ввели бесчисленные коррекции, которые необходимо интегрировать в архитектуру. В свою очередь Геркан был довольно стар в своих взглядах - он ненавидел торговые центры и супермаркеты, поэтому, проектируя новый аэропорт, он не заложил в план столь важные коммерческие площади.

Для сравнения - современные аэропорты, например, в Сингапуре или Китае, больше похожи на многоэтажные супермаркеты и рестораны, а не аэропорты. Примерно 50% доходов аэропорта обычно составляют доходы сувенирных лавок и магазинов беспошлинной торговли. Когда этот факт осознали власти Германии, строительство аэропорта уже началось - это означало, что срочно необходимо перепланировать уже начатый проект. Тогда с запланированных 200 000 квадратных метров аэропорт был расширен до 340 000 квадратных метров, в план был включен и второй этаж.

ФОТО: EPA/Scanpix

Следующий казус в аэропорту Бранденбурга произошел в 2012 году, когда должно было пройти открытие аэропорта, которое своим присутствием планировала чествовать даже канцлер Германии Ангела Меркель.

Перед большим днем пожарные службы аэропорта инсценировали пожарную тревогу, имитируя трагедию в аэропорту Дюссельдорфа в 1996 году, когда во время пожара в одном из терминалов погибли 17 пассажиров.

Проверка показала, что в новом аэропорту не работает ни один сигнал тревоги.

Когда инженеры вскрыли полы аэропорта, их ждал следующий сюрприз - мастера разместили высоковольтные линии рядом с обычными кабелями, что само по себе уже создает риски возгорания. Еще одной значительной ошибкой были размещенные в полу вытяжки дыма, которые обычно встраивают в потолки, так как дым все-таки поднимается наверх. В конце концов оказалось, что человек, которому была дана должность главного инженера по пожарной безопасности, Алфредо ди Мауро, был только учеником. Эти грубые ошибки задержали открытие аэропорта еще на несколько лет.

ФОТО: Reuters/ScanPix