В Новгороде пассажирский автобус врезался в здание вуза: погибли два человека

В Великом Новгороде вечером в среду, 4 ноября, в результате аварии пассажирского автобуса два человека погибли и еще восемь пострадали, пишет ТАСС.

Как сообщает "Медуза", автобус, в котором находились 26 человек, врезался в здание Новгородского государственного университета. Согласно предварительной информации, находившаяся за рулем автобуса женщина не справилась с управлением и привела к ДТП. В аварии погибла водитель и еще один пассажир.