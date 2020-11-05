Чт, 5.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Новгороде пассажирский автобус врезался в здание вуза: погибли два человека

ФОТО: TASS/Scanpix

Два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса в Великом Новгороде, сообщает ТАСС.

В Великом Новгороде вечером в среду, 4 ноября, в результате аварии пассажирского автобуса два человека погибли и еще восемь пострадали, пишет ТАСС. 

ФОТО: TASS/Scanpix

Как сообщает "Медуза", автобус, в котором находились 26 человек, врезался в здание Новгородского государственного университета. Согласно предварительной информации, находившаяся за рулем автобуса женщина не справилась с управлением и привела к ДТП. В аварии погибла водитель и еще один пассажир.

В результате ДТП часть людей оказались заблокированными в транспортном средстве, их пришлось вытаскивать сотрудникам МЧС.

Пострадавшие были доставлены в больницу.

Начато уголовное дело.

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