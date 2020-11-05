Рейрс: поддержка в связи с ограничениями из-за режима ЧС будет комбинированной

Поддержка в связи с ограничениями из-за режима чрезвычайной ситуации будет комбинированной, будет предусмотрена госпомощь и работникам, и предпринимателям, заявил министр финансов Янис Рейрс в четверг в интервью Латвийскому радио.
"Теперь у нас есть возможность оценить позитив, возможность оценить негатив, и эта помощь будет комбинированной, потому что сейчас будут отрасли, где, если будут введены запреты, будет простой, а если будет сокращение объема, будут субсидируемые рабочие места", - сказал министр.
Рейрс упомянул, что механизмы поддержки, доступные во время первой волны Covid-19 весной, были успешными, что позволило Латвии сейчас оказаться в ситуации, когда уровень безработицы в стране ниже, чем в Эстонии.
"С введением пособия за простой весной мы дали передышку компаниям, и из примерно 55 000 человек, получавших пособие за простой, 40 000 сейчас работают на тех же местах работы, что и раньше", - сказал Рейрс, добавив, что
Министр пока не прокомментировал то, какие именно отрасли получат поддержку.
Как сообщалось, в пятницу, 6 ноября, правительство рассмотрит вопрос о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для ограничения распространения Covid-19. Если правительство решит объявить чрезвычайное положение, оно вступит в силу в понедельник, 9 ноября.