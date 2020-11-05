Рейрс: поддержка в связи с ограничениями из-за режима ЧС будет комбинированной

"Теперь у нас есть возможность оценить позитив, возможность оценить негатив, и эта помощь будет комбинированной, потому что сейчас будут отрасли, где, если будут введены запреты, будет простой, а если будет сокращение объема, будут субсидируемые рабочие места", - сказал министр.

Рейрс упомянул, что механизмы поддержки, доступные во время первой волны Covid-19 весной, были успешными, что позволило Латвии сейчас оказаться в ситуации, когда уровень безработицы в стране ниже, чем в Эстонии.

"С введением пособия за простой весной мы дали передышку компаниям, и из примерно 55 000 человек, получавших пособие за простой, 40 000 сейчас работают на тех же местах работы, что и раньше", - сказал Рейрс, добавив, что

если бы не было пособий за простой и субсидированных рабочих мест, работодатели не могли бы платить зарплаты и эти люди оказались бы безработными.

Министр пока не прокомментировал то, какие именно отрасли получат поддержку.