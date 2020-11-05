Пургайле: банки Латвии хорошо подготовились к преодолению кризиса Covid-19

Банки Латвии хорошо подготовились к преодолению кризиса Covid-19, заявила глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле в интервью передаче телеканала TV3 "900 секунд".
"Банки находятся в очень хорошем финансовом состоянии, чтобы пережить этот кризис", - подчеркнула глава FKTK, добавив, что капиталы банков сильны и ликвидность банков хорошая.
В то же время Пургайле признала, что кризис Covid-19 влияет на деятельность банков, в том числе уже в первой половине этого года банки проактивно оценили свои кредитные портфели, создав дополнительные накопления. Банки также откликнулись на призыв FKTK и не выплатили дивиденды с прошлогодней прибыли, тем самым укрепив капитал.
Глава FKTK также отметила, что желательна консолидация бывших банков для нерезидентов, которые все еще находятся в процессе трансформации, чтобы они могли более активно работать.
"У нас нет цели или установки, что количество банков в Латвии должно уменьшиться. Однако мы видим, что, особенно тем банкам, которые все еще находятся в процессе так называемой трансформации, помогло бы объединение, консолидация ресурсов, чтобы начать более активно работать, выдавать кредиты, более активно приступить к поддержке народного хозяйства", - подчеркнула Пургайле, добавив, что и среди бывших банков для нерезидентов есть кредитные учреждения, которые очень активно и хорошо трансформируются.