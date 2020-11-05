Пургайле: банки Латвии хорошо подготовились к преодолению кризиса Covid-19

"Банки находятся в очень хорошем финансовом состоянии, чтобы пережить этот кризис", - подчеркнула глава FKTK, добавив, что капиталы банков сильны и ликвидность банков хорошая.

В то же время Пургайле признала, что кризис Covid-19 влияет на деятельность банков, в том числе уже в первой половине этого года банки проактивно оценили свои кредитные портфели, создав дополнительные накопления. Банки также откликнулись на призыв FKTK и не выплатили дивиденды с прошлогодней прибыли, тем самым укрепив капитал.

Глава FKTK также отметила, что желательна консолидация бывших банков для нерезидентов, которые все еще находятся в процессе трансформации, чтобы они могли более активно работать.