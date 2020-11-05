Мирослава Карпович о слухах: "Мама научила меня не брать чужого"

"Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно поливают. Играют в Богов и судят меня. Прошу Вас, пощадите Ваши души!" - написала она.

Мирослава отметила, что те, кто судит - они ничего не знают и даже представить себе не могут.

"Бог сам меня рассудит, не отнимайте у него его работу. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста. И да, моя мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все отлично разглядели и в курсе моих поступков", - подчеркнула она.

Карпович поблагодарила злопыхателей за проклятья и угрозы.

"Добро меня греет, зло закаляет", - подчеркнула она.

Напомним, Мирославу Карпович стали активно обсуждать, после разговоров о ее романе со звездой "Мажора" Павлом Прилучным.

Папарацци сделали их общие снимки на отдыхе и в супермаркете.

Летом 2020 года актер развелся с Агатой Муцениеце. Он оставил жене и детям квартиру в Москве.