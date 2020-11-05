Мирослава Карпович о слухах: "Мама научила меня не брать чужого"

Вот уже несколько месяцев активно обсуждаются слухи о романе 34-летней Мирославы Карпович и 33-летнего Павла Прилучного. Недавно актриса высказалась в соцсетях о сплетнях вокруг ее личной жизни.
"Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно поливают. Играют в Богов и судят меня. Прошу Вас, пощадите Ваши души!" - написала она.
Мирослава отметила, что те, кто судит - они ничего не знают и даже представить себе не могут.
"Бог сам меня рассудит, не отнимайте у него его работу. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста. И да, моя мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все отлично разглядели и в курсе моих поступков", - подчеркнула она.
Карпович поблагодарила злопыхателей за проклятья и угрозы.
"Добро меня греет, зло закаляет", - подчеркнула она.
Напомним, Мирославу Карпович стали активно обсуждать, после разговоров о ее романе со звездой "Мажора" Павлом Прилучным.
Папарацци сделали их общие снимки на отдыхе и в супермаркете.
Летом 2020 года актер развелся с Агатой Муцениеце. Он оставил жене и детям квартиру в Москве.
Сын и дочка остались жить с матерью, но отец может видеться с ними в любое время.
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Фотография сделана чудесной @maschakap ✨🧚🏻♀️❤️ Хочу сказать три вещи. 1-Я не понимаю,как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи,которыми меня так обильно и щедро поливают.Играют в Богов и судят меня.Прошу Вас,пощадите Ваши души,Вы ничего не знаете,и даже представить себе не можете,Бог сам меня рассудит,не отнимайте у него его работу.Могу лишь сказать,что совесть моя чиста и да,моя Мама научила меня не брать чужого.Пусть не всем земным жителям это видно,но сверху все всё отлично разглядели и в курсе моих поступков. 2-Хочу поблагодарить ВСЕХВСЕХВСЕХ моих ДРУЗЕЙ И БЛИЗКИХ за добрые слова и поддержку,потому как это те люди,которые знают какой я человек по жизни и сомнений у них во мне нет и не было.И отдельно хочу выразить свою мирАвую БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМВСЕМВСЕМ,кто пишет мне мантры с проклятиями,гневные письма,комментарии,темные опусы и кислотные угрозы.Конечно мне Вас жаль,что Вы так сублимируете свою энергию,ну наверное если бы Вас не было,баланс планеты был бы нарушен,поэтому еще раз спасибо Вам за балансизацию,так наша Земля не пойдёт под крен💪🏻Я ВАС ВСЕХ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ!Ровно как Друзей,так и Недругов.Вы все делаете меня невероятно сильным человеком.Каждый мой опыт,плохой ли,хороший-это жизненный урок,добро меня греет,зло закаляет.Поэтому сейчас я просто тихо сижу и наблюдаю за этим абсурдом.Ну раз такое пишут,значит кому то это нужно?!Тогда читайте и наслаждайтесь Дорогие Читатели,Любители Пятидесяти оттенков Жёлтого.Согласна иногда хочется легкого чтива для разминки языка,но не забывайте и про книги,они тоже невероятно полезны,но уже для ума,сердца и души! 3-Жму Ваши руки,хоть не умею делать этого в письме.Шлю абсолютно каждому вдоль и поперёк Планеты,свои ниточки добра!Пусть Вам прибудет с Миры по нитке!Берегите себя,дарите как можно больше любви своим близким,не забывайте любить себя,отдавайте внутри себя как можно больше места добру,стремитесь к свету,теплу,пусть Ваши глаза сияют так,чтобы это заражало тех,чьи глаза давно потухли🙏🏻 Мирослава #мирославакарпович #miroslavakarpovich #мираславныедумы #petitefemme #mira #photooftheday #moodoftheday #actress #model #женщинамира #спасибо #🕊 #❤️ #🧘🏼♀️ #милыелюди ✨