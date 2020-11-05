Чт, 5.11.2020
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Кристап - пациент с Covid-19

В Риге разрешат не водить детей в частные детсады, сохраняя софинансирование думы

ФОТО: SIPA/Scanpix

Депутаты комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту в четверг поддержали предложение позволить родителям в связи с Covid-19 не водить детей в частные детсады, сохраняя при этом софинансирование самоуправления.

Сейчас предусмотрено, что муниципальное финансирование выплачивается за тех детей, которые отсутствуют в детском саду менее 60 дней в год.

Учитывая распространение Covid-19, многие родители, у которых есть такая возможность, выразили желание оставить своих детей дома. Однако их беспокоит возможность сохранения софинансирования Рижской думы.

Депутаты поддержали предложение сохранить финансирование самоуправления и в тех случаях, когда отсутствие ребенка в детском саду связано с эпидемиологической ситуацией в стране и введенными государством ограничениями.

Эти правила еще должны быть утверждены на заседании Рижской думы. Их применять планируется с 1 ноября этого года.

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