В Риге разрешат не водить детей в частные детсады, сохраняя софинансирование думы

Сейчас предусмотрено, что муниципальное финансирование выплачивается за тех детей, которые отсутствуют в детском саду менее 60 дней в год.

Учитывая распространение Covid-19, многие родители, у которых есть такая возможность, выразили желание оставить своих детей дома. Однако их беспокоит возможность сохранения софинансирования Рижской думы.

Депутаты поддержали предложение сохранить финансирование самоуправления и в тех случаях, когда отсутствие ребенка в детском саду связано с эпидемиологической ситуацией в стране и введенными государством ограничениями.