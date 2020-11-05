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Создателей Telegram-канала Nexta обвинили в организации беспорядков в Беларуси

Минск. 18 октября 2020 года

ФОТО: AP/Scanpix

Против основателя Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило и бывшего главреда изданий Романа Протасевича выдвинуты обвинения по уголовному делу об "организации массовых беспорядков, происходивших на территории Минска с 9 августа и продолжающихся по настоящее время", сообщает "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.

"В ходе изучения информации, размещенной в указанных Telegram-каналах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения", говорится в заявлении СК Беларуси.

Как Путило, так и Протасевич объявлены в международный розыск в Беларуси и России.

Напомним, ранее минский суд признал канал Nexta и его логотип экстремистскими материалами, так как "в видеороликах канала содержатся публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков".

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