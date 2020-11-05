Создателей Telegram-канала Nexta обвинили в организации беспорядков в Беларуси

Против основателя Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило и бывшего главреда изданий Романа Протасевича выдвинуты обвинения по уголовному делу об "организации массовых беспорядков, происходивших на территории Минска с 9 августа и продолжающихся по настоящее время", сообщает "Медуза" со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.