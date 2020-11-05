Объявлен список кандидатов в сборную на матчи против Сан-Марино, Фарерских островов и Андорры

В четверг, 5 ноября, главный тренер сборной Латвии по футболу Дайнис Казакевич огласил список футболистов, которые будут готовиться к поединкам против Сан-Марино, Фарерских островов и Андорры.
В отличие от списка кандидатов в сборную, который Дайнис Казакевич огласил в октябре, в этот раз в нём отсутствует вратарь Павел Штейнбор. Капитан сборной получил травму в Польше. Вместо него был вызван вратарь РФШ Каспар Икстенс. Также команде в этот раз не сможет помочь полузащитник Кристерс Тоберс.
В строй вернулись защитники Каспар Дубра и Антоний Черномордый. Последний восстановился после травмы, а Дубра прошлый раз пропустил матчи из-за положительного теста на Covid-19.
Вызов в сборную также получил Ингарс Сармис Стуглис, который свой единственный матч за национальную команду провёл в 2018 году против Южной Кореи.
Матчи сборной Латвии в ноябре:
11 ноября, 19:00, товарищеский матч | Сан-Марино - Латвия
14 ноября, 19:00, Лига Наций УЕФА | Латвия - Фарерские острова
17 ноября, 21:45, Лига Наций УЕФА | Андорра - Латвия