Объявлен список кандидатов в сборную на матчи против Сан-Марино, Фарерских островов и Андорры

В отличие от списка кандидатов в сборную, который Дайнис Казакевич огласил в октябре, в этот раз в нём отсутствует вратарь Павел Штейнбор. Капитан сборной получил травму в Польше. Вместо него был вызван вратарь РФШ Каспар Икстенс. Также команде в этот раз не сможет помочь полузащитник Кристерс Тоберс.