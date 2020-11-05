Минэкономики предложит полностью компенсировать больничные и возобновить пособия за простой

Министерство экономики для поддержки предпринимателей предложит государству в полном объеме компенсировать больничные листы работников и возобновить выплату пособий за простой, сообщили агентству LETA в министерстве.
Министр экономики Янис Витенбергс сегодня представит эти два предложения рабочей группе по поддержке бизнеса и работников под председательством министра финансов Яниса Рейрса.
Витенбергс пояснил агентству LETA, что, учитывая стремительное распространение Covid-19, Минэкономики предлагает государству во время пандемии полностью компенсировать больничные листы работников, у которых диагностирован Covid-19.
"Кроме того, мы предлагаем оплачивать больничные листы контактных лиц и работников с респираторными заболеваниями, поскольку в период распространения Covid-19 чрезвычайно важно, чтобы люди с симптомами любого острого заболевания не выходили на работу. Это позволит значительно снизить распространение вируса в рабочих коллективах и по всей стране", - пояснил министр экономики.
Он также подчеркнул важность оказания поддержки отраслям и группам людей, которые не могут работать из-за мер по борьбе с распространением вируса Covid-19.
"Поэтому мы предлагаем возобновить выплаты пособий по простою, снова введя компенсации работникам в размере 75% от средней брутто заработной платы за предыдущий шестимесячный период", - сказал министр.
В то же время Минэкономики в настоящее время рассматривает и другие потенциальные инструменты поддержки для помощи предпринимателям, работники которых вынуждены уйти на карантин или хозяйственная деятельность которых напрямую зависит от решений правительства по ограничению распространения Covid-19.
"Отраслью с выраженно высоким риском неплатежеспособности в настоящее время является туристический сектор, поэтому на этой неделе правительство поддержало предложение Миниэкономики выделить 4,7 млн евро на поддержку отелей для покрытия операционных расходов, включая зарплаты персонала, платежи за коммунальные услуги и различные другие траты. Несмотря на то, что до сих пор доступен ряд других программ поддержки, которые были разработаны весной и летом, мы видим, что у предпринимателей возникли новые потребности", - добавил Витенбергс.