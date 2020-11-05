Минэкономики предложит полностью компенсировать больничные и возобновить пособия за простой

Министр экономики Янис Витенбергс сегодня представит эти два предложения рабочей группе по поддержке бизнеса и работников под председательством министра финансов Яниса Рейрса.

Витенбергс пояснил агентству LETA, что, учитывая стремительное распространение Covid-19, Минэкономики предлагает государству во время пандемии полностью компенсировать больничные листы работников, у которых диагностирован Covid-19.

"Кроме того, мы предлагаем оплачивать больничные листы контактных лиц и работников с респираторными заболеваниями, поскольку в период распространения Covid-19 чрезвычайно важно, чтобы люди с симптомами любого острого заболевания не выходили на работу. Это позволит значительно снизить распространение вируса в рабочих коллективах и по всей стране", - пояснил министр экономики.

Он также подчеркнул важность оказания поддержки отраслям и группам людей, которые не могут работать из-за мер по борьбе с распространением вируса Covid-19.

"Поэтому мы предлагаем возобновить выплаты пособий по простою, снова введя компенсации работникам в размере 75% от средней брутто заработной платы за предыдущий шестимесячный период", - сказал министр.

В то же время Минэкономики в настоящее время рассматривает и другие потенциальные инструменты поддержки для помощи предпринимателям, работники которых вынуждены уйти на карантин или хозяйственная деятельность которых напрямую зависит от решений правительства по ограничению распространения Covid-19.

Министр подчеркнул, что введение мер по ограничению распространения вируса должно сопровождаться соответствующими инструментами поддержки для предпринимателей затронутых отраслей.