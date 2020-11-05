СМИ: Фьюри в декабре проведёт бой с неожиданным соперником

Стороны накануне согласовали условия сделки. Этот бой состоится 5 декабря в Лондоне. Официально о поединке будет объявлено в ближайшие дни.

The Athletic сообщает, что против Фьюри выйдет 28-летний представитель Германии Агит Кабайел, который провёл 20 боёв на профессиональном ринге, победив в каждом из них (13 раз - нокаутом).

Отметим, что Кабайел ранее являлся спарринг-партнёром британца Энтони Джошуа.