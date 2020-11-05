СМИ: Фьюри в декабре проведёт бой с неожиданным соперником

Чемпион WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри проведёт первую защиту титула в бою против экс-чемпиона Европы в тяжёлом весе Агита Кабайела. Об этом сообщает The Athletic.
Стороны накануне согласовали условия сделки. Этот бой состоится 5 декабря в Лондоне. Официально о поединке будет объявлено в ближайшие дни.
The Athletic сообщает, что против Фьюри выйдет 28-летний представитель Германии Агит Кабайел, который провёл 20 боёв на профессиональном ринге, победив в каждом из них (13 раз - нокаутом).
Отметим, что Кабайел ранее являлся спарринг-партнёром британца Энтони Джошуа.
32-летний Тайсон Фьюри также не знает поражений. На его счету 30 побед и одна ничья. Титул WBC он завоевал в реванше с Деонтейем Уайлдером, который состоялся в феврале 2020 года.