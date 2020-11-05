Чт, 5.11.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Если введут режим ЧС, могут вернуться пособия по простою и субсидированные рабочие места

Янис Рейрс

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В случае повторного введения режима чрезвычайной ситуации, возможно, будут возобновлены пособия по простою и субсидированы рабочие места, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

В четверг рабочая группа по поддержке бизнеса и работников в условиях пандемии Covid-19 под председательством министра финансов Яниса Рейрса пришла к общему мнению, что в случае повторного введения режима чрезвычайной ситуации  потребуется оказание существенной поддержки как работодателям, так и сотрудникам.

Планируется, что Минфин подготовит сообщение о направлениях мер поддержки и представит его на рассмотрение Кабинета министров. Представители Минфина воздержались от комментариев о том, будет ли это сообщение подготовлено к пятнице, 6 ноября, когда правительство будет обсуждать введение режима ЧС.

Согласно предоставленной Минфином информации, в случае введения режима чрезвычайной ситуации государство могло бы оказать комбинированную поддержку, возобновив выплату пособий по простою, а тем компаниям, которые продолжают работу, несмотря на падение оборота, предоставить поддержку в виде субсидирования рабочих мест.

Минфин добавил, что все меры поддержки будут разрабатываться с учетом объема введенных ограничений и распространения Covid-19. В настоящее время министерство не может предоставить подробную информацию о планируемых видах поддержки, поскольку еще не принято решение об объявлении режима ЧС и, соответственно, неизвестно, какие сферы затронут введенные ограничения.

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