Если введут режим ЧС, могут вернуться пособия по простою и субсидированные рабочие места

В четверг рабочая группа по поддержке бизнеса и работников в условиях пандемии Covid-19 под председательством министра финансов Яниса Рейрса пришла к общему мнению, что в случае повторного введения режима чрезвычайной ситуации потребуется оказание существенной поддержки как работодателям, так и сотрудникам.

Планируется, что Минфин подготовит сообщение о направлениях мер поддержки и представит его на рассмотрение Кабинета министров. Представители Минфина воздержались от комментариев о том, будет ли это сообщение подготовлено к пятнице, 6 ноября, когда правительство будет обсуждать введение режима ЧС.

Согласно предоставленной Минфином информации, в случае введения режима чрезвычайной ситуации государство могло бы оказать комбинированную поддержку, возобновив выплату пособий по простою, а тем компаниям, которые продолжают работу, несмотря на падение оборота, предоставить поддержку в виде субсидирования рабочих мест.