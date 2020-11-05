Чт, 5.11.2020
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На компенсации творческим лицам и СМИ в следующем году, возможно, выделят около 1,7 млн евро

Телевизионная башня Закюсалы

ФОТО: Gints Bāliņš/TVNET

На компенсации творческим лицам и средствам массовой информации (СМИ) в следующем году, возможно, будет выделено около 1,7 млн евро, свидетельствует находящаяся в распоряжении агентства LETA неофициальная информация.

Во время переговоров по бюджету следующего года, который сегодня перед вторым чтением будет рассмотрен в правительстве, а позже - в Сейме, партии коалиции обсудили, какими могут быть механизмы компенсации для представителей творческих профессий в связи с предстоящей реформой режима авторских гонораров.

Формирующие правительство партии договорились о механизмах компенсации для творческих лиц и СМИ в связи с изменением режима авторских гонораров, предусмотрев для них в следующем году около 1,7 млн евро в качестве компенсаций.

Также обсуждается то, что представители творческих профессий, которые будут включены в Регистр творческих лиц, смогут получить поддержку через Фонд культурного капитала.

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