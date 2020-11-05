Чт, 5.11.2020
Порог, при достижении которого в системе здравоохранения наступит кризис, - 500 госпитализированных с коронавирусом пациентов. В этом случае придется прекратить оказание части плановых услуг и рассмотреть возможность создания временных больниц. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Covid-19: В Литве заразились еще 999 человек, в Эстонии - 131

ФОТО: TASS/Scanpix

В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 999 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека. В Эстонии, в свою очередь, зарегистрирован 131 новый случай.

Литва

В Литве за прошедшие сутки зарегистрировано 999 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Минздрав Литвы.

Всего в стране заражение коронавирусом диагностировано у 19 910 человек, а выздоровели 5285 человек.

За сутки было сделано 14 594 анализа, положительными оказались 6,8% тестов. Всего в Литве сделано 1 064 817 анализов.

Кумулятивное число заражений за 14 дней на 100 000 жителей к 5 ноября в Литве составляло 373,2.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии зафиксирован 131 новый случай коронавируса.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2198 первичных теста на Covid-19, положительный результат дал 131 тест (6%), передал департамент здоровья.

Заболеваемость за последние 14 дней составляет 91,65 на 100 000 населения, доля положительных тестов составляет 5,3%.

Последние новости

НАВЕРХ
Back