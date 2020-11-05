Фото ⟩ Вечером накануне введения карантина лондонцы напоследок оккупировали бары

ФОТО: HENRY NICHOLLS / REUTERS

Местные СМИ сообщили, что пабы использовали возможность получить последние доходы перед ожидаемыми ограничениями.

Один из баров торговал пивом по 95 пенни за пинту - столь низких цен в Лондоне не было давно.

В большинстве же пинта пива стоила 1,9 фунта, что все равно в три раза дешевле, чем обычно.

ФОТО: HENRY NICHOLLS / REUTERS

Новые ограничения предусматривают, что пабы и рестораны смогут продолжить работу, однако они смогут выдавать продукты только с собой или поставлять их клиентам.

Сначала эти правила не относились к алкоголю, однако в среду - за неполные сутки до вступления карантина в силу - правительство внесло изменения. Клиенты могут заказать доставку алкогольных напитков на дом или сами забрать их в баре, не заходя в помещение.

Во вторник в Великобритании было подтверждено 25 000 новых случаев Covid-19.

Новые ограничения предусматривают, что до 2 декабря будут открыты только магазины необходимых ежедневно товаров, будут закрыты развлекательные заведения, а пабы, бары и рестораны смогут выдавать еду с собой или доставлять ее на дом. В свою очередь школы и вузы продолжат работу.

Общее число случаев заражения Covid-19 в Великобритании в субботу превысило миллион.