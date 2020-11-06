Серхио Рамос - лучший футбольный защитник всех времён?

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Серхио Рамос - один из лучших игроков на своей позиции за все времена. Был ли кто-то лучше испанца?
Во вторник, 3 ноября, в матче группового этапа Лиги чемпионов Рамос забил 100-й гол за "Реал" и помог своей команде одержать непростую победу над миланским "Интером" - 3:2.
Как Серхио Рамос забил 100 голов за "Реал"?
- 55 голов головой
- 21 гол с пенальти
- 2 гола со штрафного
- 22 гола ногой с игры
"Неплохо! Личные рекорды вторичны, но всегда хочется забивать, если эти мячи помогают команде выигрывать", - цитирует пресс-служба УЕФА 34-летнего защитника.
©️⚽💯 ¡El capitán, @SergioRamos, alcanza la cifra de 1️⃣0️⃣0️⃣ goles con la camiseta del @RealMadrid!#RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/nNzVVluj25— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2020
14 из 100 голов Серхио Рамос забил за "Реал" в Лиге чемпионов в течение 11 сезонов. По этому показателю испанца опережают только Рауль и Карим Бензема.
В общей сложности Серхио Рамос провёл за "Реал" 659 матчей и помог команде завоевать 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
Неплохие результаты защитник демонстрировал и в сборной Испании. На его счету 23 мяча в 175 играх за национальную команду. Это лучший показатель среди защитников во всём мире. В спину Рамосу дышит аргентинец Даниэль Пассарелла (22 гола в 70 играх), но он давно закончил карьеру.
Пассарелла превосходит Рамоса по другому показателю - количество голов за всю карьеру. У испанца их 126, а у аргентинца - 175.
На прошлой неделе читатели авторитетного журнала France Football выбрали Рамоса лучшим защитником всех времён. В опросе приняли участие 17 тысяч респондентов, 68% из которых согласились с тем, что Рамос - лучший.
Рамос защищает цвета "Королевского клуба" с 2005 года, а до этого выступал за "Севилью", воспитанником которой и является.