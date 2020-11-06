Бывший тренер Усика: "Он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри"

Поединок Усик - Чисора стал главным событием вечера бокса, который прошёл 31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Бой продлился все 12 раундов и завершился победой 36-летнего украинца единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).

"Он не выглядел самим собой. Те вещи, над которыми мы с ним работали в тренировочных лагерях, ушли. Он отошёл от тех вещей. И в ринге у него были проблемы", - сказал Башир в интервью YouTube-каналу BWTM Sports & Gaming.

Сам Усик в интервью после боя на вопрос журналиста о том, какую бы оценку за проведённый поединок он поставил себе, ответил: "Три балла".

"Многие говорили, что он бегал от Чисоры. Он не был ловким, расчётливым, а просто бегал, вместо того, чтобы действительно боксировать. Одно могу сказать точно - он не состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри в этом стиле", - заявил Башир.