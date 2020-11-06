Бывший тренер Усика: "Он не в состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри"

Бывший тренер боксёра Александра Усика Джеймс Али Башир раскритиковал стиль бокса украинца в бою против британца Дерека Чисоры.
Поединок Усик - Чисора стал главным событием вечера бокса, который прошёл 31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Бой продлился все 12 раундов и завершился победой 36-летнего украинца единогласным решением судей (117-112, 115-113, 115-113).
"Он не выглядел самим собой. Те вещи, над которыми мы с ним работали в тренировочных лагерях, ушли. Он отошёл от тех вещей. И в ринге у него были проблемы", - сказал Башир в интервью YouTube-каналу BWTM Sports & Gaming.
Сам Усик в интервью после боя на вопрос журналиста о том, какую бы оценку за проведённый поединок он поставил себе, ответил: "Три балла".
"Многие говорили, что он бегал от Чисоры. Он не был ловким, расчётливым, а просто бегал, вместо того, чтобы действительно боксировать. Одно могу сказать точно - он не состоянии боксировать против Джошуа и Фьюри в этом стиле", - заявил Башир.
Напомним, в своём следующем поединке Усик как раз должен встретиться с Энтони Джошуа - чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Усик - официальный претендент по линии WBO. К слову, Джошуа посетил бой Усика.