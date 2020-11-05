Из-за угрозы распространения Covid-19 в Елгавской тюрьме объявлен карантин

Для координации карантинных мер в управлении создана специальная комиссия, и на время карантина в Елгавской тюрьме, дополнительно к уже введенным ограничениям, предписано прекратить краткосрочные встречи заключенных, очные встречи с адвокатами, представителями государственных и муниципальных учреждений, нотариусами и др., а также приостановить программы ресоциализации, образовательные программы, программы занятости заключенных.