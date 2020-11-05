В Гулбенском крае во время бытового конфликта один мужчина зарезал другого

Вечером в среду Гулбенский участок Госполиции Видземского региона получил информацию о том, что в Гулбенском крае в квартире найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1961 года рождения.
Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что между двумя мужчинами произошел конфликт бытового характера, во время которого один из них взял нож и нанес другому удары в живот. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиция.
Начат уголовный процесс.
Вскоре будет принято решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде ареста.