Чт, 5.11.2020
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Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии

В Гулбенском крае во время бытового конфликта один мужчина зарезал другого

ФОТО: Shutterstock

Вечером в среду Гулбенский участок Госполиции Видземского региона получил информацию о том, что в Гулбенском крае в квартире найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1961 года рождения.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что между двумя мужчинами произошел конфликт бытового характера, во время которого один из них взял нож и нанес другому удары в живот. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиция.

Начат уголовный процесс.

Вскоре будет принято решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

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