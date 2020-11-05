Выборы в США: судьба президентства решается в четырех штатах, американцы боятся насилия

Согласно прогнозам, к настоящему моменту Джо Байден набрал 243 голоса выборщиков, у Дональда Трампа - 214 голосов. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо получить 270.

По статистике за Джо Байдена уже проголосовало больше избирателей, чем за любого другого президента США: около 71,6 млн человек. Эксперты объясняют это рекордной за последние 120 лет явкой (почти 70%) и динамично меняющейся демографической ситуацией.

Между тем, уже с определенностью можно сказать, что республиканцы сохранили большинство в Сенате. Планы демократов отвоевать у них 4 места провалились. При этом Палата представителей остается под контролем демократов.

Любому победившему кандидату придется иметь дело с раздробленным Конгрессом, но именно эта новость положительно сказалась на рынках, так как при таком раскладе Байден (в случае победы) не сможет влиять на правила Уолл-стрит.

Судьбоносные штаты

Аризона продолжает считать результаты голосования, новые данные могут появиться в ближайшие часы. Именно к этому штату приковано всеобщее внимание с тех пор, как начался подсчет голосов.

Это традиционно республиканский штат, последний раз в Аризоне отдали предпочтение президенту-демократу в 1996 году. В данный момент там с небольшим преимуществом - лидирует Байден, но разрыв невелик.

В решающих штатах все еще считают голоса Getty Images

Не меньший накал страстей - в Неваде. По данным на середину дня в четверг, преимущество Джо Байдена здесь составляет около 0,6%, или примерно 7,5 тыс. голосов, и не все бюллетени еще подсчитаны. Итоговые результаты Невады ожидаются сегодня вечером, но, по прогнозам американских СМИ, победа Байдена там почти несомненна.

С таким же нетерпением ждем данных из Пенсильвании (20 голосов выборщиков) и Джорджии (16), где пока лидирует Дональд Трамп. При этом в обоих штатах сейчас считают бюллетени, присланные по почте, которые в основном отправлены из поддерживающих демократов районов. Поэтому отрыв действующего президента от Байдена постепенно сокращается.

Каковы шансы Трампа и Байдена?

Победа Дональда Трампа стала более труднодостижимой, но отнюдь не невозможной. Он по-прежнему лидирует в Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. Если Трамп удержит эти штаты, в сумме они могут дать ему 51 голос.

Но этого для победы недостаточно, так что на первый план выходит Аризона. Победа там жизненно важна для действующего президента.

В свою очередь Байдену для четырехлетнего срока в Белом доме нужно удержать преимущество во всех колеблющихся штатах, где он сейчас лидирует.