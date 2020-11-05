Депутат Рижской думы вышел из партии, обвинив ее в закулисных торгах "по вопросу Винькеле"

Решение было принято политиком после того, как несколько влиятельных членов партии выступили с заявлениями в защиту "несостоятельного работающего министра в обмен на дополнительное влияние этого человека" - Илзе Винькеле.

"Когда я шел в политику, у меня не было больших надежд на то, что все будет честно и хорошо. Но я также не ожидал, что свои интересы будут поставлены выше интересов государства и народа. Особенно в это время кризиса Covid-19.

Политические игры и бизнес-интересы выше жизней людей - для меня это неприемлемо", - высказался Мичеревскис. 8

Он считает, что членов партии используют как вывеску для компании, чтобы можно было назвать ее партией.

Мичеревскис признался, что некоторое время уже думал о выходе из партии, поэтому на недавнем съезде не баллотировался в ее правление.

Мичеревскис по-прежнему останется депутатом Рижской думы. Он также выразил поддержку мэру Мартиньшу Стакису относительно перемен к лучшему в Риге.

"Своим шагом я призываю людей из других партий действовать в большей степени в соответствии со своей совестью, а не подчиняться политическим играм отдельных влиятельных кардиналов", - заключил Мичеревскис.

Es izstājos no partijas Latvijas Attīstībai. Video īss paskaidrojums. Turpināšu domē atbalstīt mēru Mārtiņu Staķi, kuram es uzticos. https://t.co/unaIZHsUdk — Mahris Zmeycharauski (@Zmeycharauski) November 5, 2020

Как развивались события

Напомним, ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что недоволен темпом действий министра здравоохранения Илзе Винькеле в вопросах Covid-19. Об этом премьер сказал в интервью журналу Ir, добавив, что берет на себя полную ответственность за то, что не способствовал более быстрым действиям Минздрава.

В ответ лидеры объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце и Даниэль Павлютс раскритиковали позицию премьер-министра Кришьяниса Кариньша во время кризиса Covid-19, в том числе и с связи с его высказываниями в адрес министра здравоохранения Илзе Винькеле.

"Меня учили, что во время больших кризисов правительство принципиально полагается на экспертов, сотрудничает в команде и обсуждает принятые решения, а не противоречивые утверждения. Очень не хотелось бы, чтобы мы начали преодоление пандемии с отхождения от принципов. Особенно со стороны капитана корабля - премьера", - написал в Twitter министр защиты среды и регионального развития Пуце.