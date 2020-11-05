Трамп призвал остановить подсчет голосов. Филадельфия из-за иска от его команды - остановила

Филадельфия остановила подсчет голосов, полученных по почте. Причина - иск от команды Дональда Трампа, сообщила Русская служба BBC.
Также издание со ссылкой на CNN добавляет, что подсчет временно остановлен в округе Аллегейни, где расположен второй по величине город штата - Питтсбург.
Ранее Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter написал: "Остановите подсчет голосов!"
STOP THE COUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
Помимо этого, Трамп грозит новыми исками. В Twitter он обещал оспорить результаты во всех штатах, в который на победу претендует Джо Байден.
Политик пишет, что считает основанием для этого "мошенничество на выборах". В то же время он не поясняет, о каком именно мошенничестве идет речь. Вместо ответа советует "просто посмотреть СМИ".
Подробнее о происходящем с подсчетом голосов в этом материале:
Тем временем появляются фотографии начавшихся в США беспорядков.
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