Трамп призвал остановить подсчет голосов. Филадельфия из-за иска от его команды - остановила

Также издание со ссылкой на CNN добавляет, что подсчет временно остановлен в округе Аллегейни, где расположен второй по величине город штата - Питтсбург.

Ранее Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter написал: "Остановите подсчет голосов!"

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Помимо этого, Трамп грозит новыми исками. В Twitter он обещал оспорить результаты во всех штатах, в который на победу претендует Джо Байден.

Политик пишет, что считает основанием для этого "мошенничество на выборах". В то же время он не поясняет, о каком именно мошенничестве идет речь. Вместо ответа советует "просто посмотреть СМИ".

Подробнее о происходящем с подсчетом голосов в этом материале:

Тем временем появляются фотографии начавшихся в США беспорядков.