Министр финансов рассказал детали о планируемых пособиях по простою

По словам Рейрса, если из-за объявления чрезвычайной ситуации предпринимателям и работникам потребуется помощь, государство гарантирует ее.

"Это возможно благодаря опыту, накопленному весной, когда мы стали одной из первых стран, которые быстро начали оказывать помощь", - сказал министр. В дальнейшем помощь будет целенаправленной, то есть если из-за ограничений пострадает некая отрасль, помощь государства будет ей обеспечена.

В отличие от весны, когда пособие по простою рассчитывалось с учетом социальных взносов работников, на этот раз пособие будет предоставляться в минимальном размере, а точкой отсчета будет минимальная зарплата - 430 евро.