Чт, 5.11.2020
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Министр финансов рассказал детали о планируемых пособиях по простою

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

С установлением государством новых ограничений работникам снова начнет выплачиваться пособие по простою, но на этот раз оно будет выплачиваться в минимальном размере независимо от внесенных социальных взносов, заявил в четверг журналистам министр финансов Янис Рейрс. 

По словам Рейрса, если из-за объявления чрезвычайной ситуации предпринимателям и работникам потребуется помощь, государство гарантирует ее.

"Это возможно благодаря опыту, накопленному весной, когда мы стали одной из первых стран, которые быстро начали оказывать помощь", - сказал министр. В дальнейшем помощь будет целенаправленной, то есть если из-за ограничений пострадает некая отрасль, помощь государства будет ей обеспечена.

В отличие от весны, когда пособие по простою рассчитывалось с учетом социальных взносов работников, на этот раз пособие будет предоставляться в минимальном размере, а точкой отсчета будет минимальная зарплата - 430 евро. 

Министр заявил, что пособие по простою будет выплачиваться независимо от того, примет ли правительство в пятницу решение об объявлении чрезвычайной ситуации.

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