Covid-19 сейчас болеют 35 сотрудников Госполиции

Заражение происходит как вне рабочего времени, так и при выполнении служебных обязанностей, в разных регионах Латвии.

На работу полиции в целом это не влияет, и нет опасности заражения для тех, кто находится в контакте с полицейскими, так как они обеспечены средствами индивидуальной защиты, заверили в Госполиции.