Пт, 6.11.2020
С моей точки зрения, я могу сказать, что уже существует чрезвычайная ситуация, если мы говорим о распространении болезни. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Covid-19 сейчас болеют 35 сотрудников Госполиции

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Государственной полиции Covid-19 сейчас болеют 35 сотрудников, выяснило агентство LETA в отделе общественных отношений Госполиции. 

Общее число зараженных постоянно меняется - один из работников выздоравливает, другой заболевает. 

Заражение происходит как вне рабочего времени, так и при выполнении служебных обязанностей, в разных регионах Латвии.

На работу полиции в целом это не влияет, и нет опасности заражения для тех, кто находится в контакте с полицейскими, так как они обеспечены средствами индивидуальной защиты, заверили в Госполиции. 

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