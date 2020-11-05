Covid-19 сейчас болеют 35 сотрудников Госполиции

В Государственной полиции Covid-19 сейчас болеют 35 сотрудников, выяснило агентство LETA в отделе общественных отношений Госполиции.
Общее число зараженных постоянно меняется - один из работников выздоравливает, другой заболевает.
Заражение происходит как вне рабочего времени, так и при выполнении служебных обязанностей, в разных регионах Латвии.
На работу полиции в целом это не влияет, и нет опасности заражения для тех, кто находится в контакте с полицейскими, так как они обеспечены средствами индивидуальной защиты, заверили в Госполиции.