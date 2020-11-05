Рекордные 367 случаев Covid-19: лидируют Рига и Даугавпилс

За прошедшие сутки в Риге зарегистрировано 173 новых случая заражения, а общее совокупное количество заболевших в столице за 14 дней на данный момент составляет 1545 человек. В свою очередь, в Даугавпилсе зарегистрировано 45 новых случаев, а общее количество инфицированных за последние две недели достигло 277 человек.

Между тем, 15 новых случаев заражения зарегистрировано в Краславском крае, где общее совокупное число заболевших за 14 дней достигло 56 человек. В Лиепае же зарегистрировано 14 новых пациентов, здесь за последние две недели заболели 86 человек.

В Юрмале зарегистрировано семь новых случаев Covid-19, а общее кумулятивное количество случаев за 14 дней достигло 68 человек. Шесть новых пациентов были обнаружены в Бабитском крае, где за последние две недели заболели 23 человека. Еще пять новых случаев заражения зарегистрировано в Вентспилсе и Риебиньском крае. Всего за 14 дней в Вентспилсе заболели десять, а в Риебиньском крае - девять человек.

Четыре новых случая зарегистрированы в Адажском, Балвском, Бауском, Гаркалнском, Кекавском и Стопиньском крае, по три - в Кулдигском, Лимбажском, Огрском, Ропажском, Саласпилсском и Талсинском крае.

Covid-19 вернулся в Приекульский край, где ранее выздоровели все пациенты.

За последние две недели в Цесвайнском крае не было зарегистрировано ни одного нового пациента.

Наибольшее количество пациентов за последние две недели в Риге - 1545, в Даугавпилсе - 277, а также в Лиепае - 86 жителей. 7

За последние сутки больше всего инфицированных в возрастной группе от 40 до 49, в общей сложности 74 человека, за ними следует возрастная группа от 70 лет и старше - Covid-19 у 70 пенсионеров, 53 случая в возрастной группе от 50 до 59 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.

Как сообщал RUS TVNET, в среду в Латвии выявлено 367 новых случаев Covid-19, что является новым максимумом числа выявленных за одни сутки больных с начала пандемии.

За прошедшие сутки было сделано также наибольшее на сегодняшний день количество тестов на Covid-19 - 7564, 4,85% из которых показали позитивный результат.

За минувшие сутки скончались три инфицированных Covid-19 пациента, двое из них принадлежали к возрастной группе 70-75 лет, а еще один - к возрастной группе 90-95 лет. На сегодняшний день с диагнозом Covid-19 в Латвии скончались 88 человек.