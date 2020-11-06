В случае "жесткого" Brexit латвийские автовладельцы останутся без страхового покрытия?

"Несмотря на то, что на данный момент один из самых реальных сценариев - так называемый "жесткий" Brexit, у латвийских автовладельцев, которые имеют полис ОСТА и которые отправились в Великобританию по делам или с частным визитом на машине, нет причин беспокоиться, что они неожиданно останутся без обязательного страхового покрытия", - объясняет председатель правления LTAB Янис Абашин.

На прошлой неделе в СМИ прозвучала вводящая в заблуждение информация о том, что в случае "жесткого Brexit" (без торгового соглашения) пострадают латвийские владельцы, имеющие полис ОСТА.

"Нет никаких оснований утверждать, что те автовладельцы, которые на своем транспортном средстве находятся в Великобритании, останутся без страхового покрытия. Независимо от окончательного исхода по Brexit, Великобритания и после выхода из ЕС останется страной-участницей системы Зеленой карты и в отношении страхования ОСТА она останется интегрированной в ЕС.

Латвийские владельцы полиса ОСТА, в том числе те, кто застраховал свою ответственность, заключив стандартный договор по ОСТА, как и прежде будут защищены и в случае, если станут виновником аварии в Великобритании, получат защиту полиса ОСТА.

Также, как и прежде латвийские страховщики выплатят возмещение пострадавшим в Великобритании, на основании действительного, приобретенного в нашей стране страхового полиса", - резюмирует глава LTAB.