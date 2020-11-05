Конфликт Кариньша и Винькеле, рекорды Covid-19 и выборы в США. Все, что вы могли пропустить 5 ноября

Ну что же, завтра час Х, когда станет понятно, быть ли в Латвии ЧС, и что это будет значить на деле. Пока же четверг выдался максимально конфликтным, во всяком случае на политической арене Латвии. Рассказываем о главном!
Коронавирус:
- Опять рекорд: за сутки в Латвии выявлено 367 новых случаев Covid-19, три человека умерли (два - в возрастной группе от 70 до 75 лет, а один - в группе от 90 до 95 лет).
- Большинство, или 59%, случаев Covid-19 были зарегистрированы в Риге и Даугавпилсе.
- Кариньш настаивает на более строгих ограничения на собрания и режиме ЧС. По его словам, в Латвии - около 40 тысяч человек на карантине или в самоизоляции, и это плохо для экономики.
- В Латвии откроют еще 300 больничных коек для пациентов с Covid-19. На этой неделе более кардинальных шагов по ограничению медицинских услуг не будет.
- Внимание! 29 октября в автобусе Рига-Лиепая ехал зараженный Covid-19.
- Из-за угрозы распространения Covid-19 в Елгавской тюрьме объявлен карантин.
- В Литве заразились еще 999 человек, в Эстонии - 131.
- Вечером в среду - накануне введения карантина - лондонцы напоследок оккупировали бары. Там продавали очень дешевое пиво.
Другие события дня:
- Кариньш публично раскритиковал темпы Винькеле: действовать нужно было быстрее.
- В ответ ее однопартийцы, лидеры "Для развития/За!" Пуце и Павлютс раскритиковали Кариньша за его слова о Винькеле.
- А депутат Рижской думы Марис Мичеревскис вышел из партии "Для развития Латвии" (Latvijas attīstībai), обвинив ее в закулисных торгах "по вопросу Винькеле".
- Рейрса в свою очередь раскритиковали за его высказывания в адрес тех, кто получает маленькие зарплаты. Министр заявил, что люди, которые зарабатывают 200 евро в месяц, "должны быть в поле зрения социальных служб".
- Maxima вводит сканеры для бесконтактной проверки возраста.
- Открыто реконструированное здание т/ц Origo; масштабный проект движется к завершению.
- Министр финансов сообщил, что пособия по простою будут устанавливаться в минимальном размере независимо от социальных взносов.
- Самоуправлениям запретили издавать средства массовой информации.
- Перенесен фестиваль Staro Rīga, вместо него пройдет акция #Staromājās
- В Латвии могут появиться новые национальные лотереи - по спорту.
- В Риге разрешат не водить детей в частные детсады, сохраняя софинансирование думы.
- В Гулбенском крае во время бытового конфликта один мужчина зарезал другого.
- На Югле найден полуобнаженный труп мужчины.
- Выборы в США: судьба президентства решается в четырех штатах, американцы боятся насилия.
- У здания ФСБ в Москве устроили перформанс в поддержку политзаключенных: активиста распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли.
- В Госдуму РФ внесли законопроект, усложняющий процедуру уголовного преследования бывших президентов.
- "Уехал - назад не вернешься". Лукашенко предупредил белорусских врачей, уезжающих за границу.
- По делу о теракте в Вене задержаны выходцы из России.
- Создателей Telegram-канала Nexta обвинили в организации беспорядков в Беларуси.
- В Новгороде пассажирский автобус врезался в здание вуза: погибли два человека.
Немного легких новостей отвлечься:
- СМИ: Фьюри в декабре проведёт бой против неожиданного соперника - Агита Кабайела.
- Муцениеце в гостях у Урганта заговорила по-латышски.
- Мирослава Карпович высказалсь о слухах: "Мама научила меня не брать чужого".
- Михаил Лабковский дал интервью Ирине Шихман и рассказал, почему ему платят 1000 евро за 45 минут. Он сравнил себя с Фрейдом.
- "Подводка лживая от начала до конца": Старшенбаум шокирована, ведь ее рассказ был вовсе не о Яглыче.
- RUS TVNET представил второй выпуск подкаста "Ой, всё!". В этот раз у нас в гостях - певица Дана Соколова. Сеанс аудиотерапии - здесь: