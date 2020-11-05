Чт, 5.11.2020
В вопросах об образовании должна учитываться не только эпидемиологическая ситуация - такие решения должны приниматься в контексте влияния дистанционного обучения на знания ребенка и его способность впоследствии изучать отложенный предмет. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В московский офис ФБК Навального пришли с обысками

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

  • В США продолжается подсчет голосов. Победителя определят колеблющиеся штаты: Аризона, Пенсильвания, Джорджия и Невада.
  • Силовики в Минске разогнали акцию протеста людей с ограниченными возможностями.
  • В мире за сутки выявили более 685 тысяч новых случаев Covid-19.
  • В московский офис Фонда борьбы с коррупцией, созданного Алексеем Навальным, пришли с обысками.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 5.11.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

Последние новости

НАВЕРХ
Back