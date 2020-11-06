Фото ⟩ "Нет полицейскому государству!": в Риге - пикет против введения режима чрезвычайной ситуации

Пикет организовало общество Tautas labklajibai.lv. На плакатах присутствующих написано "Нет чрезвычайной ситуации", "Чрезвычайной ситуации или государственному перевороту?", "Нет полицейскому государству!". Участники отмечают, что не видят смысла в введении чрезвычайной ситуации, потому что момент уже упущен.

Протестующие ведут себя тихо и просто стоят у здания правительства. Один из пришедших играет на гитаре.

У некоторых пикетчиков есть маски для лица, у некоторых - нет. Дистанцию в два метра протестующие соблюдают.

За порядком следят двое полицейских.

Как сообщили агентству LЕТА в Рижской думе, заявка от организаторов пикета была получена в установленном законом порядке.

Как сообщалось, в пятницу

в связи со стремительным распространением Covid-19 правительство планирует принять решение об объявлении в стране режима чрезвычайной ситуации с понедельника, 9 ноября.

В пятницу также будут рассмотрены механизмы для поддержки экономики в случае введения режима ЧС.

По словам Кариньша, на данный момент неизвестно, как долго может продлиться ЧП. "Если правительство примет решение, продолжительность чрезвычайной ситуации будет зависеть от того, насколько хорошо страна справится с болезнью", - пояснил премьер.