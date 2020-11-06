Пт, 6.11.2020
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Сегодня состоится пикет против введения режима чрезвычайной ситуации

Пикет учителей около здания Сейма

ФОТО: LETA

Сегодня, 6 ноября, с 11:00 до 12:00 у здания правительства пройдет пикет против введениярежима  чрезвычайной ситуации, сообщили агентству LЕТА организаторы мероприятия.

Пикет устраивает общество Tautas labklajibai.lv.

Как сообщили агентству LЕТА в Рижской думе, заявка от организаторов пикета была получена в установленном законом порядке.

Планируется, что в мероприятии примут участие около 20 человек.

В распоряжении самоуправления нет информации, которая потребовала бы принятия каких-либо ограничительных мер в отношении этого пикета.

Как сообщалось, в пятницу

в связи со стремительным распространением Covid-19 правительство планирует принять решение об объявлении в стране режима чрезвычайной ситуации с понедельника, 9 ноября.

В пятницу также будут рассмотрены механизмы для поддержки экономики в случае введения режима ЧС.

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