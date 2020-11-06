Сегодня состоится пикет против введения режима чрезвычайной ситуации

Сегодня, 6 ноября, с 11:00 до 12:00 у здания правительства пройдет пикет против введениярежима чрезвычайной ситуации, сообщили агентству LЕТА организаторы мероприятия.
Пикет устраивает общество Tautas labklajibai.lv.
Как сообщили агентству LЕТА в Рижской думе, заявка от организаторов пикета была получена в установленном законом порядке.
Планируется, что в мероприятии примут участие около 20 человек.
В распоряжении самоуправления нет информации, которая потребовала бы принятия каких-либо ограничительных мер в отношении этого пикета.
Как сообщалось, в пятницу
в связи со стремительным распространением Covid-19 правительство планирует принять решение об объявлении в стране режима чрезвычайной ситуации с понедельника, 9 ноября.
В пятницу также будут рассмотрены механизмы для поддержки экономики в случае введения режима ЧС.