Пт, 6.11.2020
Я не хочу экспериментировать с обществом. Лучше ошибиться, введя более жесткие меры, и потом выяснить, что в этом не было необходимости, чем ошибиться, не будучи достаточно осторожными. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

В Латвии снова введут режим чрезвычайной ситуации? Узнаем уже сегодня

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Кабинет министров сегодня, 6 ноября, планирует принять решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации для ограничения пандемии Covid-19.

Удаленное заседание правительства и Совета по кризисному управлению будет закрытым и начнется в 10 часов. 

Министры заслушают информацию об актуальной эпидемиологической ситуации и нагрузке системы здравоохранения. Также будет заслушан отчет о возможностях Центра профилактики и контроля заболеваний. 

В повестку дня включен законопроект об объявлении режима чрезвычайной ситуации и предложения по поддержке предпринимателей и населения. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back