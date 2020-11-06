В Латвии снова введут режим чрезвычайной ситуации? Узнаем уже сегодня

Кабинет министров сегодня, 6 ноября, планирует принять решение об объявлении режима чрезвычайной ситуации для ограничения пандемии Covid-19.
Удаленное заседание правительства и Совета по кризисному управлению будет закрытым и начнется в 10 часов.
Министры заслушают информацию об актуальной эпидемиологической ситуации и нагрузке системы здравоохранения. Также будет заслушан отчет о возможностях Центра профилактики и контроля заболеваний.
В повестку дня включен законопроект об объявлении режима чрезвычайной ситуации и предложения по поддержке предпринимателей и населения.