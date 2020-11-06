За сутки в Латвии выявлено 357 новых случаев Covid-19, семь человек умерли

Один из умерших принадлежал к возрастной группе 45-50 лет, один - к возрастной группе 65-70 лет, а еще пять человек - к возрастной группе 80-95 лет.

На сегодняшний день это наибольшее число умерших за сутки пациентов с Covid-19 с начала распространения вируса в Латвии. 15

На данный момент с диагнозом Covid-19 в Латвии скончались 95 человек

За прошедшие сутки было сделано 7018 тестов на наличие Covid-19, 5,1% из которых показали положительный результат.

По данным Национальной службы здравоохранения, за прошедшие сутки в больницы были доставлены 34 человека с Covid-19. В общей сложности в больницах Латвии сейчас находятся 258 больных с таким диагнозом, у 247 из них состояние средней тяжести, а 11 - в тяжелом состоянии. За минувшие сутки из больниц выписаны 18 человек с Covid-19, а за все время - 537.